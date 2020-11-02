Neşet Dişkaya ndiskaya@cyh.com.tr

İzmir'de meydana gelen depremin ardından İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yıkılan binalarla ilgili soruşturma başlatıldı. 9 kişi gözaltına alındı, 2 kişi aranıyor.

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Habertürk'ten Neşet Dişkaya'nın haberine göre, 30 Ekim'de Seferihisar açıklarında meydana gelen depremde yıkılan ve ağır hasar alan binalarda ölüm ve yaralanma olaylarıyla ilgili İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

Soruşturmalarda Yağcıoğlu Apartmanı müteahhidi Ş.A ile fenni mesul O.A., Cumhuriyet Sitesi B ve C bloklarının fenni mesulu E.İ., Yılmaz Erbek Apartmanı'ndaki market sahibi R.Y., market yapı sahibi M.Y. ile Yılmaz Erbek Apartmanı fenni mesulü N.B., Emrah Apartmanı fenni mesulu T.A., Doğanlar Apartmanı müteahhidi Ç.D., Rızabey Apartmanı müteahhidi H.H.Ö. gözaltına alındı.

Soruşturmada 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar da sürüyor.