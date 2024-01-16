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        Haberler Spor Futbol İtalya Son dakika haberi Roma'da Jose Mourinho ile yollar ayrıldı - Futbol Haberleri

        Son dakika haberi Roma'da Jose Mourinho ile yollar ayrıldı

        Roma, Jose Mourinho ile yolların ayrıldığını açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.01.2024 - 11:29 Güncelleme: 16.01.2024 - 11:55
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        Jose Mourinho ile yollar ayrıldı
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        AS Roma, teknik direktör Jose Mourinho ile yolların ayrıldığını açıkladı.

        Roma kulübünden yapılan açıklamada, "Mourinho ve teknik ekibinin derhal geçerli olmak üzere kulüpten ayrılacak." ifadeleri kullandı.

        İtalyan kulübünün sahibi Dan Friedkin, "Jose'ye Roma'ya gelişinden bu yana gösterdiği tutku ve bağlılık için teşekkür ediyoruz. Ancak, kulübün menfaatleri açısından acil bir değişimin gerekli olduğuna inanıyoruz. Jose ve ekibine gelecek için en iyi dileklerimizi sunuyoruz." denildi.

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