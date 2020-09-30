Kahvaltıdan sonra karı kocayı katletti!

DHA

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde, saat 09.30 sıralarında, 690 Evler Mahallesi'nde insanın kanını donduran bir olay meydana geldi. Cevat Saydam (59),iddiaya göre, evlerinde birlikte kahvaltı yaptığı Cemile Kumuz (40) ve Hüseyin Kumuz'u (45) bilinmeyen nedenle tabancayla ateş ederek, öldürdü.

ÖNCE ARACI UÇTU SONRA İNTİHAR ETTİ

DHA'da yer alan habere göre ardından evden çıkıp, bindiği aracıyla kaçan Saydam, 1 kilometre sonra üst yoldan alt yola uçtu. Saydam, daha sonra aynı silahla kendisini vurdu. İhbarla gelen sağlık görevlilerince ağır yaralı olarak Alaplı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Cevat Saydam, yaşamını yitirdi.

Karı koca çifti öldürüp intihar eden Cevat Saydam.

CİNAYETLERLE İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Polis ekipleri, Kumuz çiftinin öldürüldüğü evde ve Saydam'ın aracının bulunduğu yerde güvenlik önlemi aldı. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.