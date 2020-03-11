Dünyayı tehdit eden koronavirüsün (COVID-19) Türkiye’de de görülmesi üzerine Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, alınan ve alınacak önlemlerle ilgili açıklamalarda bulundu. Gençlik ve Spor Bakanlığı’nı ilgilendiren konularla alakalı bilgi vermek istediğini söyleyen Bakan Kasapoğlu, “Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın sportif anlamda kapsamlı çalışma alanı var. 700 bin öğrenci yurtlarımızda kalıyor. Bu arkadaşların korunması, önleyici tedbirler kapsamında. Bununla ilgili çalışmalar devam ediyor. Odaların temiz tutulması ve temizlik noktasında arkadaşlarımızın bilgilendirilmesi söz konusu. Bunun yanında gençlik programları kapsamında yürütülen çalışmalar var. Mart ve nisan aylarındaki çalışmaları erteledik. Uluslararası çalışmaları da ertelemiş durumdayız. Gençlik merkezleri ve gençlik kampları yoğun şekilde dezenfekte ediliyor. Merkezlerimizi kullanan gençlerimiz, vatandaşlarımız ve kamplarımızdaki misafirlerimiz açısından bütün faaliyetler devam ediyor” ifadelerini kullandı.

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