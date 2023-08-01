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        Haberler Gündem Son dakika haberi Konya ve İzmir'de deprem meydana geldi

        Son dakika haberi Konya ve İzmir'de deprem meydana geldi

        Konya'nın Selçuklu ilçesinde saat 18.06'da 5 büyüklüğünde, İzmir'in Buca ilçesinde saat 18.36'da 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 01.08.2023 - 18:18
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        Konya ve İzmir'de deprem
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        Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Konya'nın Selçuklu ilçesi olan, saat 18.06'da meydana gelen 5 büyüklüğündeki sarsıntının 7,24 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.

        Depremin ardından, Konya Valiliği'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "İlimiz Selçuklu İlçesinde saat 18.06 sıralarında 5.0 şiddetinde deprem meydana gelmiş olup, herhangi bir olumsuz ihbar ulaşmamıştır. Saha taraması devam etmektedir. Depremi hisseden hemşehrilerimize geçmiş olsun."

        AA
        AA
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        AFAD İl Müdürü Yıldız Tosun ise AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Şu ana kadar olumsuz bir ihbar ulaşmadı. Saha taraması çalışmalarımız devam ediyor." diye konuştu.

        Öte yandan Konya Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezinden yapılan açıklamada da AKOM ekiplerine ulaşan olumsuz bir durumun olmadığı kaydedildi.

        İZMİR DE SALLANDI

        İzmir'de Riçhter ölçeğine göre 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Hissedilen bölgelerde vatandaşlar kısa süreli endişe yaşarken, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Derem Dairesi verilerine göre saat 18.36'da merkez üssü İzmir'in Buca ilçesinde Richter ölçeğine göre 3.9 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

        DHA
        DHA

        Yerin 7.69 kilometre derinliğinde meydana gelen depremde, vatandaşlar kısa süreli endişe yaşadı. İlk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

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