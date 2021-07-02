Küçükçekmece'de korkutan alarm! 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM / Ajanslar

Küçükçekmece Gölü son günlerde çevre kirliliği ile karşı karşıya. Gölde henüz belirlenemeyen nedenle ölen yüzlerce balık ve yengeç dün kıyıya vurdu. Çevredekiler balık ve yengeç ölümlerinin 2-3 gün önce başladığını belirtti.

İSTAÇ EKİPLERİ ÖLÜ BALIKLARI TOPLADI

Balık ölümleri sonrası göl çevresini yoğun bir kötü koku sardı. Son zamanlarda sürekli yaşanmaya başlayan toplu balık ölümleri bölge sakinlerini de endişelendirdi. Bugün de İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bir iştiraki ola İstanbul Çevre Yönetimi Sanayi ve Ticaret A.Ş. (İSTAÇ) kıyı temizleme ekipleri gölün çeşitli bölgelerinde temizlik yaptı. Ekipler kıyıya vuran ölü balıkları çöp poşetleri içinde toplayarak araçlara yükledi.

BALIKÇILAR VE VATANDAŞLAR ENDİŞELİ

Kirlilik nedeniyle balık popülasyonunun azalmasından dert yanan balıkçılar ile evsel atıklardan kaynaklı kötü kokudan şikâyetçi olan vatandaşlar, Menekşe Deresi'nin ıslah edilmesini, Küçükçekmece Gölü'ndeki kirliliğin önlenmesini istiyor.

Geçen yıl temmuz ayında göldeki kirlilik havadan böyle görüntülenmişti.