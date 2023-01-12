HABERTURK.COM

Memur maaşlarına ve emekli aylıklarına yüzde 30 zam yapılmasına ilişkin kanun TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi ancak henüz Resmi Gazete’de yayımlanmadı. Memurun yüzde 30 zammının 15 Ocak'a yetişip yetişmeyeceği tartışılırken Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan açıklama geldi.

Bakanlığın twitter hesabından yapılan açıklamada ''Cumhurbaşkanımızın müjdesini verdiği yüzde 30 zam Meclis Genel Kurulunda kabul edildi. Kamu görevlilerimizin refah düzeyini artırmaya yönelik ilave zam tutarının hızlı bir şekilde hesaplara yatması için ekibimiz özveriyle çalışarak sistemlerimizi güncellediler. Ocak ayı maaşlarının hesaba geçmesiyle birlikte, yüzde 13.52 oranında ilave zam ve 1 Ocak- 14 Ocak tarihleri arası katsayı artışından kaynaklanan 14 günlük maaş farklarının da ödenebilmesi amacıyla sistemlerimizi kamu kurumlarımızın kullanımına açacağız'' denildi.

— T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı (@HMBakanligi) January 12, 2023

Geçen yıl memurların yüzde 5 oranındaki toplu sözleşme zammına 2.5 puanlık ilave yapılmasına ilişkin kanun 19 Ocak’ta TBMM’de kabul edilmiş ve 21 Ocak’ta Resmi Gazete’de yayımlanmıştı. Bu nedenle memurlar geçen yıl 2.5 puanlık ilave zam farkını daha sonra alabilmişlerdi. MEMURLAR ZAMLI MAAŞI 2 PARÇA ALACAK Emekli aylıkları Emekli Sandığı’nda her ayın 1’i ila 5’inde; SSK’lılarda 17’si ila 26’sında; BAĞ-KUR’lularda ise her ayın 25’i ila 28’inde ödeniyor. Yüzde 30 zammın SSK ve BAĞ-KUR’luların emekli aylığı ödemelerine yetişmesi bekleniyor. Emekli Sandığı mensuplarının ocak dönemi ödeme tarihi 1 Şubat olduğu için zamlı maaşlar şubat ayında ödenecek. 3600 EK GÖSTERGE ÖDEMELERİ 1 ŞUBAT’TA

Öğretmen, polis, hemşire, din görevlileri başta olmak üzere ek göstergesi 3600’e çıkartılanlar ile ek göstergesinde 600 puanlık artış yapılanlara yeni ek gösterge üzerinden aylık ödemesine 1 Şubat’ta başlanacak. İlk ay, 15 – 31 Ocak dönemine ilişkin ek gösterge farkı da ödenecek.

SON DAKİKA HABERLERİ için ayrıca HABERTURK.COM uygulamasını,

App Store

Google Play

Twitter hesabımızı takip edebilirsiniz.