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HaberlerGündemÇevreDENİZ SALYASI... Son dakika: Marmara için düğmeye basıldı!
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Son dakika haberi Marmara'daki müsilaj için eylem planı hazırlanacak!

Marmara Denizi'ndeki müsilaj sorununun çözümü için tüm paydaşların katılımıyla ortak eylem planı hazırlanacak. Bu kapsamda öncelikle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Marmara Belediyeler Birliğinin (MBB) iş birliğiyle yarın "Marmara Denizi'nde Müsilaj Problemi ve Çözüm Önerileri" başlıklı çevrim içi çalıştay düzenlenecek. Çalıştayın sonuçları Marmara Denizi'ne kıyısı olan bütün illerden su ve atık idaresi yetkilileri ve belediye temsilcilerinin katılımıyla cumartesi düzenlenecek toplantıda değerlendirilecek ve çözüm önerileri üretilecek. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un koordinasyonunda, bakanların ve Marmara Denizi'ne kıyısı olan illerin belediye başkanlarının, milletvekillerinin ve yetkililerin katılımıyla pazar günü yapılacak toplantıda, "Marmara Denizi'ni Koruma Eylem Planı"nın son hali belirlenecek ve plan kamuoyuna açıklanacak

DENİZ SALYASI... Son dakika: Marmara için düğmeye basıldı!
Müsilaj için eylem planı hazırlanacak
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AA

Marmara Denizi'ndeki müsilaj sorununun çözümü için tüm paydaşların katılımıyla ortak eylem planı hazırlanacak

Marmara Denizi'ndeki müsilaj sorununu çözmek için hazırlanacak eylem planı için tüm paydaşlar 3 gün sürecek bir çalışma yapacak.

Denizde bitkisel canlılar olan fitoplanktonların aşırı çoğalmasından kaynaklanan deniz salyası olarak adlandırılan müsilaj, deniz dibinde ciddi hasarlara yol açıyor, deniz ekolojisine zarar veriyor ve koku oluşumuna neden oluyor.

Marmara Denizi'nde yaşanan bu sorunun çözümü için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Marmara Belediyeler Birliği (MBB) merkezi yönetim, yerel yönetimler, üniversiteler, meslek odaları, sivil toplum kuruluşları ve diğer paydaşlar birlikte hareket ederek ortak eylem planı geliştirecek.

Bu kapsamda ilk olarak yarın Bakanlık ve MBB'nin iş birliğiyle "Marmara Denizi'nde Müsilaj Problemi ve Çözüm Önerileri" başlıklı çevrim içi çalıştay düzenlenecek.

Çalıştayda Marmara Denizi'nin mevcut çevresel durumu ve bunun deniz ekosistemine etkileri, kentsel atık su yükü ve projeksiyonlar, su ürünleri ve turizm başta olmak üzere çevre yönetiminin sektörel etkileri, tarımsal kirlilik ve gemilerden kaynaklı kirlilik konuları ele alınacak.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürü Eyyüp Karahan ve MBB ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın açılış konuşmalarıyla başlayacak çalıştayda, Marmara Denizi'nde mevcut çevresel durum akademisyenler tarafından değerlendirilecek.

"Marmara Denizi'nde Çevre Yönetiminin Sektörel Etkileri: Su Ürünleri" konulu panelin ardından "Kentsel ve Endüstriyel Atık Su Yükünü Sıfırlamak", "Tarımsal Kirliliği Azaltmak: Balıkçılık ve Su Ürünleri Sektör Değerlendirmesi", "Gemilerden Kaynaklı Kirliliğin Kontrolü: Turizm Sektörüne Etkileri" başlıklı eş zamanlı üç çalıştay düzenlenecek.

BAKAN KURUM DENİZ UÇAĞIYLA İNCELEME YAPACAK

Büyükakın'ın ev sahipliğinde Kocaeli'de cumartesi yapılacak, Marmara Denizi'ne kıyısı olan bütün illerden su ve atık idaresi yetkilileri ve belediye temsilcilerinin katılacağı toplantıda, çalıştayın sonuçları değerlendirilecek, çözüm önerileri üretilecek.

Pazar günü ise Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un koordinasyonunda, bakanların ve Marmara Denizi'ne kıyısı olan illerin belediye başkanlarının, milletvekillerinin ve yetkililerin katılımıyla yapılacak toplantıda, "Marmara Denizi'ni Koruma Eylem Planı"na son hali verilecek ve plan kamuoyuna açıklanacak.

Bakan Kurum ile Büyükakın, pazar günü toplantı öncesi Marmara Denizi'nde deniz uçağıyla inceleme yapacak.

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