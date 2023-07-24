Memur-Sen'den zam açıklaması

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın 2024 yılı için taleplerin açıklandığı bir basın toplantısı düzenledi.

Konuşmasında seyyanen zammın memur emeklisine yansıtılması gerektiğini vurgulayan Yalçın, "2024-2025 kapsamındaki iki yıllık süreçte toplam yüzde 110 artış talep ediyoruz. Bununla birlikte 8 bin 77 TL olan seyyanen zammın memur emeklisine de yansıtılması gerektiğini düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

"ÜÇER AYLIK DÖNEMDE YÜZDE 70 ARTIŞ BEKLİYORUZ"

Sendika olarak taleplerini dile getiren Ali Yalçın, "Zammın 6 ayda bir değil 3 aylık dönemlerde yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Kamu görevlilerine aylık 7 bin 600 TL kira yardımı talep ediyoruz. 2024 için yüzde 70, 2025 için yüzde 40 artış istiyoruz. 2024 Ocak'ta en düşük memur maaşının 29.700 TL'ye yükselmesi gerekiyor" şeklinde konuştu.

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