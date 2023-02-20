Milli futbolcu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"KAMUOYUNA DUYURU

Bazı basın ve yayın organlarında, eski kulübüm Kayserispor tarafından mevcut sözleşmemi bitimine 6 ay kala 3 yıllığına uzattığım ve aramızdaki anlaşmada herhangi bir çıkış maddesi bulunmadığı halde haksız bir şekilde sözleşmemi feshettiğime yönelik asılsız iddialarda bulunulduğunu görmekteyim.

Bu hususta belirtmek isterim ki, spor kamuoyunun da malumu olacağı üzere birçok büyük kulübün ilgisi üzerinde olan gerçek bir "profesyonel futbolcu" sorun yaşadığı bir kulüple sözleşmesinin bitimine 6 ay kala, "çıkış maddesi olmaksızın" sözleşmesini 3 yıllığına uzatmaz.

Sözleşmemi 3 yıl uzatmamın tek nedeni, transfer döneminde 06.02.2023 tarihinden sonra "1M Euro çıkış maddesi ödenmesi halinde sözleşmenin kendiliğinden sona ereceğinin Kayserispor tarafından bir "Protokol" ile taahhüt edilmesidir. Bu taahhüt doğrultusunda aynı gün ve birlikte hem ilgili çıkış maddesinin taahhüt edildiği Protokol hem de uzatma sözleşmesi imzalanması hususunda mutabık kalınarak her iki sözleşme de imza edilmiştir.