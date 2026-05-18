        Otobüs devrildi, 25 yaralı var! | Son dakika haberleri

        Otobüs devrildi, 36 yaralı var!

        İstanbul-İzmir Otoyolu'nun Balıkesir kısmında yolcu otobüsü devrildi. Feci kazada otobüsteki 40 kişiden 36'sı yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18 Mayıs 2026 - 09:18 Güncelleme:
        Balıkesir'in Susurluk ilçesinde refüje çarpıp devrilen yolcu otobüsündeki 36 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle otoyolda trafik, bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.

        DHA'nın haberine göre kaza, saat 06.00 sıralarında, İstanbul-İzmir Otoyolu Susurluk ilçesi Yeni Mahalle İstasyon Caddesi mevkisinde meydana geldi.

        İstanbul istikametinden İzmir yönüne giden yolcu otobüsü, sürücüsü A.G.'nin kontrolü kaybetmesi sonucu yolun sağındaki refüje çarpıp devrildikten sonra sürüklendi. Kazada 36 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle otoyolda bir süre trafik tek şeritten sağlandı.

        Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Fotoğraflar: İHA

