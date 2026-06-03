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Otobüs durağındaki bankta ölü bulundu
Antalya'da, 57 yaşındaki Sadık Parlak, otobüs durağının yakınındaki bankın üzerinde ölü bulundu. Hayatını kaybeden Parlak'ın, sabah saatlerinde adliyedeki işlemlerinin ardından durağa geldiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı
Antalya'da acı olay, saat 13.00 sıralarında Antalya Adliyesi önündeki bankta meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, otobüs durağındaki bankta bir kişinin hareketsiz yattığını fark eden vatandaşlar, durumu yakın noktadaki polis merkezine bildirdi.
NABZININ ATMADIĞI FARK EDİLDİ
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, Sadık Parlak'ın (57) nabzının atmadığını fark ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla birlikte olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, Parlak'ın yaşamını yitirdiği tespit edildi.
CENAZE ADLİ TIPA KALDIRILMIŞ
Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Parlak'ın cansız bedeni, ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
ADLİYEDEN ÇIKIP DURAĞA GELMİŞ
Öte yandan, Sadık Parlak'ın sabah saatlerinde Antalya Adliyesi'ne bir dosyası için geldiği, işlemlerinin tamamlanmasının ardından ise hayatını kaybettiği durağa gelerek bir süre bankta uzandığı öğrenildi.
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