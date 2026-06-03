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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberi: Otobüs durağındaki bankta ölü bulundu | Antalya haberleri | Son dakika haberleri

        Otobüs durağındaki bankta ölü bulundu

        Antalya'da, 57 yaşındaki Sadık Parlak, otobüs durağının yakınındaki bankın üzerinde ölü bulundu. Hayatını kaybeden Parlak'ın, sabah saatlerinde adliyedeki işlemlerinin ardından durağa geldiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 03 Haziran 2026 - 15:41 Güncelleme:
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        Otobüs durağındaki bankta ölü bulundu
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        Antalya'da acı olay, saat 13.00 sıralarında Antalya Adliyesi önündeki bankta meydana geldi.

        Edinilen bilgiye göre, otobüs durağındaki bankta bir kişinin hareketsiz yattığını fark eden vatandaşlar, durumu yakın noktadaki polis merkezine bildirdi.

        NABZININ ATMADIĞI FARK EDİLDİ

        İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, Sadık Parlak'ın (57) nabzının atmadığını fark ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla birlikte olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, Parlak'ın yaşamını yitirdiği tespit edildi.

        CENAZE ADLİ TIPA KALDIRILMIŞ

        Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Parlak'ın cansız bedeni, ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        ADLİYEDEN ÇIKIP DURAĞA GELMİŞ

        Öte yandan, Sadık Parlak'ın sabah saatlerinde Antalya Adliyesi'ne bir dosyası için geldiği, işlemlerinin tamamlanmasının ardından ise hayatını kaybettiği durağa gelerek bir süre bankta uzandığı öğrenildi.

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