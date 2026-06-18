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        Haberler Gündem Politika Son dakika haberi: Özgür Özel'den yeni parti sorusuna yanıt | CHP son dakika haberleri | Son dakika haberleri

        Özgür Özel'den yeni parti sorusuna yanıt

        CHP Grup Başkanı Özgür Özel, yeni bir partiyi hazır tutmayıp milletin umutlarını kırmayacağını, bir partinin uzun vadeli hazırlığını yaptıklarını belirterek, "Bir baskın seçim ihtimaline karşı da bir başka siyasi parti hazır olmalı ve baskın seçimde cumhurbaşkanı adayını gösterebilecek, grubu olan partiler gösterebilir. Milletvekili listelerinin verileceği bir partinin hazır olması lazım. Herkes de bilsin ki her olasılığa hazırız. A planımız burada kalmak, B de kalmak, C de kalmak olsun ama bir yerde Z planı lazım. O planlar da hazır" dedi

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 18 Haziran 2026 - 11:21 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Özel'den yeni parti sorusuna yanıt

        CHP Grup Başkanı Özgür Özel, katıldığı bir TV programında, herhangi bir olası senaryoya karşı yeni bir parti kurulup kurulmayacağına ilişkin soruya şu yanıtı verdi. Özel, şunları söyledi:

        “Bizi partiden çıkardılar, attılar, yok ettiler ve partiyi barajın altına ittiler ya da kurultayı yapmadılar ve parti seçime sokulmadı. Ne yapacağız biz? O zaman mutlaka bir parti lazım. Felaket senaryosu dediğimiz bu. Ama işi öyle bir tarafa eviriyorlar ki ‘CHP'den basın gidin. Biz size kurultay yapmayacağız, bilmem ne yapmayacağız’ diyerek bizi yeni bir parti kurmaya bu yönüyle de zorluyorlar.

        Bir baskın seçim ihtimaline karşı da bir başka siyasi parti hazır olmalı ve baskın seçimde cumhurbaşkanı adayını gösterebilecek, grubu olan partiler gösterebilir. Milletvekili listelerinin verileceği bir partinin hazır olması lazım. Herkes de bilsin ki her olasılığa hazırız. A planımız burada kalmak, B de kalmak, C de kalmak olsun ama bir yerde Z planı lazım. O planlar da hazır.

        Temmuz ayının sonunda, ağustos ayının başında ekim ayına erken seçimi koydular. Ne yapacağız? Bu şartlar altında nasıl olacak? O yüzden bizim ona da hazır olmamız lazım. O yüzden her türlü adımı atıp, bir partiyi hazır tutmayıp milletin umutlarını kıramam ben. O yüzden bir partiyi hazır tutmak, bir partinin uzun vadeli hazırlığını zaten yapıyoruz. Hazır olmak durumundayız. Teknik olarak hazırlanıyoruz. Her ihtimale karşı hazırlığımızı yapacağız."

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