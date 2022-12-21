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Bir süredir demans hastalığıyla mücadele eden Pakize Suda'dan acı haber geldi. 'Hayat Bilgisi', 'Davetsiz Misafir' ve 'Sevda Çiçeği' adlı yapımlarda rol alan oyuncu ve yazar Suda'nın beynine pıhtı atması sonucu 70 yaşında hayatını kaybettiği öğrenildi. "ÇOK ÜZGÜNÜZ" Üzücü haberi Pakize Suda'nın yeğeni Dilara Elagözlü, duyurdu. Elagözlü, yaptığı açıklamada, "Bir süredir rahatsız olan ve tedavi görmekte olan sevgili teyzemiz Pakize Suda, beynine pıhtı atması sonucu bu sabah yaşamını yitirmiştir. Çok üzgünüz. Sevenlerine başsağlığı diliyoruz" ifadelerine yer verdi. Elagözlü, ardından "Kendisinden önce vefat eden annesi ve kardeşine kavuştu. Sevenlerinden dua etmelerini istiyorum. Başımız sağ olsun. Cenazesi 23 Aralık'ta Muğla'dan kaldırılacak" dedi.

YEĞENİ VASİ OLARAK ATANMIŞTI Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı'nda düzenlenen rapor üzerine mahkeme, geçtiğimiz aylarda Pakize Suda'ya yeğeni Dilara Elagözlü'nün vasi olarak atanmasına karar vermişti. Pakize Suda'nın yeğeni Dilara Elagözlü, konuya ilişkin şunları söylemişti: Teyzemin bu rahatsızlığı 6-7 seneye dayanıyor. Unutmalarla, eşyalarını kaybetmelerle başladı. Birlikte çalıştığı insanlar da bunu fark etti. Kendisi bu rahatsızlığını uzun süre kabul etmedi. Kendinde olduğu süre içinde, 'Siz kendinize bakın' dedi. Anneannemin ve teyzemin arka arkaya rahmetli olmasıyla, yaşadığı duygusal şeylerde bu hastalığı tetikledi. Tiroid haplarını belli bir süre kullanmadı. Bana bir konuşmamızda 'Her şeyi unutarak ölmek istiyorum' dedi. 18 yaşından beri kendi yaşamayı tercih etmiş, kedileriyle mutlu olan bir insan. Sinirli ve şüpheci yapısı hastalıkla daha da gelişti. Birkaç senedir sözlerine itibar edilemeyecek bir hale geldi. 3 sene önce etrafından bize şikayet geldi, evine gittim. Evi çok dağınıktı. Toparlamak istedim ama izin vermedi. Doktorları çağırmak istedik ama kabul etmedi. Elimizden geldiği sürece bakmaya çalışıyoruz. Henüz bu hastalığa bir çare yok. İlaçlar sadece semptomları yavaşlatıyor. Fiziksel sağlığı iyi ama beyin olarak bu şekilde...

DEMANS HASTALIĞI HAKKINDA Demans, tek bir hastalık ismi olmayıp, bellek ve benzeri zihinsel yeteneklerin bozukluğu ile tarif edilebilecek bir bulgudur. Demans; hafıza ve düşünme yeteneği, dikkat ve karar alma, dil ve konuşma merkezindeki bozulmalarla kendini gösterebilir. Bu hastalıkların hepsi beyinde bir takım değişikliklere neden olarak hastalıklara ait özgü bulguları ortaya çıkarır. Demans ile seyreden bazı hastalıklar kesin tedavisi olmayan ve bir daha eski hale dönmeyi imkansız kılan hastalıklar iken, bazıları tedavi ile düzelebilen hastalıklardır...

ÖNCE KARDEŞİNİ ARDINDAN ANNESİNİ KAYBETMİŞTİ Pakize Suda, 2016'da kanser tedavisi gören kardeşi Nurhan Suda'nın vefatıyla büyük acı yaşamıştı. Ünlü isim, geçtiğimiz yıllarda verdiği röportajda, "Kardeşimin öldüğünü anneme söylemedik. 88 yaşında kadına 'Kızın öldü' diyemezsin. 'Nuran neden gelmiyor?' diyor annem, 'Hastanede yatıyor' diyoruz. En başından beri böyle söyledik. Annem, 'İnsan üç ay yatar mı? Git, onun doktorunu değiştir' dedi. Hemen araya bir laf sokuyorum. Allah'tan çabuk unutuyor. 88 yaşındaki annemi üzemem bu saatten sonra. Onun en düşkün olduğu çocuğuydu Nuran... Annem bana 'Pakize' demiyor, hep 'Nuran' diye çağırıyor" şeklinde konuşmuştu. Kardeşini kaybettikten sonra zor günler geçiren ve 49 kiloya kadar düşen Suda, 2017 yılında ise annesi Sehavet Suda'nın yaşamını yitirmesi ile yıkılmıştı.

PAKİZE SUDA KİMDİR? 23 Nisan 1952 yılında İzmir’de doğan Pakize Suda, Girit kökenliydi. İzmir Kız Lisesi’ni bitiren Suda, 1969'da 17 yaşındayken katıldığı bir yarışmada Ege Güzeli seçilmiş, sonra da şarkıcılık yapmaya başlamıştı. Bazı filmlerde yan rollerde oynayan Pakize Suda, 1978 Dünya Kupası dönemimde 'Biz Kadınlar' isimli şarkısı ile popüler olmuştu. 45'LİK PLAKLARI 1978 – Ver Aşkını & Aşk Budur İşte

1978 – Nerden Bilsin Alem Beni & Biz Kadınlar KİTAPLARI Ağız Tadıyla Sevişemedik

Yenmiş Yutulmuş Sözler

OYNADIĞI FİLMLER VE TV DİZİLERİ 1971 – Feride

1971 – Saraylar Meleği

1972 – Tarkan: Altın Madalyon: Honoriya

1973 – Kurt Kapanı

1976 – Kime Niyet Kime Kısmet

1978 – Yara

1985 – Ayrılık Acısı

1987 – Tanrı Seni Korusun

1987 – Alnımdaki Bıçak Yarası

1987 – Küçüğüm

1991 – Kayıp Aranıyor

1996 – Başka İstanbul Yok (TV Dizisi)

1998 – Erguvan Yılları

2002 – Pembe Patikler: Hadiye Yenge

2003 – Hayat Bilgisi: Pakize

2005 – Davetsiz Misafir: Kehribar

2006 – Dünyayı Kurtaran Adamın Oğlu

2006 – Sevda Çiçeği: Nazan Anne

2007 – Çılgın Dersane

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