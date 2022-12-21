Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Magazin SON DAKİKA | Oyuncu ve yazar Pakize Suda hayatını kaybetti! Pakize Suda kimdir, kaç yaşında ve ölüm sebebi nedir?
ABONE OL

Son dakika haberi Pakize Suda vefat etti

Geçtiğimiz aylarda demans teşhisi konulan oyuncu Pakize Suda, beynine pıhtı atması sonucu 70 yaşında yaşamını yitirdi. Suda'nın cenazesi cuma günü defnedilecek. Pakize Suda, bir dönem Habertürk Gazetesi'nde köşe yazarlığı da yapmıştı...

SON DAKİKA | Oyuncu ve yazar Pakize Suda hayatını kaybetti! Pakize Suda kimdir, kaç yaşında ve ölüm sebebi nedir?
HABERTURK.COM

Bir süredir demans hastalığıyla mücadele eden Pakize Suda'dan acı haber geldi. 'Hayat Bilgisi', 'Davetsiz Misafir' ve 'Sevda Çiçeği' adlı yapımlarda rol alan oyuncu ve yazar Suda'nın beynine pıhtı atması sonucu 70 yaşında hayatını kaybettiği öğrenildi.

"ÇOK ÜZGÜNÜZ"

Üzücü haberi Pakize Suda'nın yeğeni Dilara Elagözlü, duyurdu. Elagözlü, yaptığı açıklamada, "Bir süredir rahatsız olan ve tedavi görmekte olan sevgili teyzemiz Pakize Suda, beynine pıhtı atması sonucu bu sabah yaşamını yitirmiştir. Çok üzgünüz. Sevenlerine başsağlığı diliyoruz" ifadelerine yer verdi.

Elagözlü, ardından "Kendisinden önce vefat eden annesi ve kardeşine kavuştu. Sevenlerinden dua etmelerini istiyorum. Başımız sağ olsun. Cenazesi 23 Aralık'ta Muğla'dan kaldırılacak" dedi.

YEĞENİ VASİ OLARAK ATANMIŞTI

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı'nda düzenlenen rapor üzerine mahkeme, geçtiğimiz aylarda Pakize Suda'ya yeğeni Dilara Elagözlü'nün vasi olarak atanmasına karar vermişti.

Pakize Suda'nın yeğeni Dilara Elagözlü, konuya ilişkin şunları söylemişti:

Teyzemin bu rahatsızlığı 6-7 seneye dayanıyor. Unutmalarla, eşyalarını kaybetmelerle başladı. Birlikte çalıştığı insanlar da bunu fark etti. Kendisi bu rahatsızlığını uzun süre kabul etmedi. Kendinde olduğu süre içinde, 'Siz kendinize bakın' dedi. Anneannemin ve teyzemin arka arkaya rahmetli olmasıyla, yaşadığı duygusal şeylerde bu hastalığı tetikledi. Tiroid haplarını belli bir süre kullanmadı. Bana bir konuşmamızda 'Her şeyi unutarak ölmek istiyorum' dedi. 18 yaşından beri kendi yaşamayı tercih etmiş, kedileriyle mutlu olan bir insan. Sinirli ve şüpheci yapısı hastalıkla daha da gelişti. Birkaç senedir sözlerine itibar edilemeyecek bir hale geldi. 3 sene önce etrafından bize şikayet geldi, evine gittim. Evi çok dağınıktı. Toparlamak istedim ama izin vermedi. Doktorları çağırmak istedik ama kabul etmedi. Elimizden geldiği sürece bakmaya çalışıyoruz. Henüz bu hastalığa bir çare yok. İlaçlar sadece semptomları yavaşlatıyor. Fiziksel sağlığı iyi ama beyin olarak bu şekilde...

DEMANS HASTALIĞI HAKKINDA

Demans, tek bir hastalık ismi olmayıp, bellek ve benzeri zihinsel yeteneklerin bozukluğu ile tarif edilebilecek bir bulgudur.

Demans; hafıza ve düşünme yeteneği, dikkat ve karar alma, dil ve konuşma merkezindeki bozulmalarla kendini gösterebilir. Bu hastalıkların hepsi beyinde bir takım değişikliklere neden olarak hastalıklara ait özgü bulguları ortaya çıkarır.

Demans ile seyreden bazı hastalıklar kesin tedavisi olmayan ve bir daha eski hale dönmeyi imkansız kılan hastalıklar iken, bazıları tedavi ile düzelebilen hastalıklardır...

ÖNCE KARDEŞİNİ ARDINDAN ANNESİNİ KAYBETMİŞTİ

Pakize Suda, 2016'da kanser tedavisi gören kardeşi Nurhan Suda'nın vefatıyla büyük acı yaşamıştı.

Ünlü isim, geçtiğimiz yıllarda verdiği röportajda, "Kardeşimin öldüğünü anneme söylemedik. 88 yaşında kadına 'Kızın öldü' diyemezsin. 'Nuran neden gelmiyor?' diyor annem, 'Hastanede yatıyor' diyoruz. En başından beri böyle söyledik. Annem, 'İnsan üç ay yatar mı? Git, onun doktorunu değiştir' dedi. Hemen araya bir laf sokuyorum. Allah'tan çabuk unutuyor. 88 yaşındaki annemi üzemem bu saatten sonra. Onun en düşkün olduğu çocuğuydu Nuran... Annem bana 'Pakize' demiyor, hep 'Nuran' diye çağırıyor" şeklinde konuşmuştu.

Kardeşini kaybettikten sonra zor günler geçiren ve 49 kiloya kadar düşen Suda, 2017 yılında ise annesi Sehavet Suda'nın yaşamını yitirmesi ile yıkılmıştı.

PAKİZE SUDA KİMDİR?

23 Nisan 1952 yılında İzmir’de doğan Pakize Suda, Girit kökenliydi. İzmir Kız Lisesi’ni bitiren Suda, 1969'da 17 yaşındayken katıldığı bir yarışmada Ege Güzeli seçilmiş, sonra da şarkıcılık yapmaya başlamıştı. Bazı filmlerde yan rollerde oynayan Pakize Suda, 1978 Dünya Kupası dönemimde 'Biz Kadınlar' isimli şarkısı ile popüler olmuştu.

45'LİK PLAKLARI

1978 – Ver Aşkını & Aşk Budur İşte
1978 – Nerden Bilsin Alem Beni & Biz Kadınlar

KİTAPLARI

Ağız Tadıyla Sevişemedik
Yenmiş Yutulmuş Sözler

OYNADIĞI FİLMLER VE TV DİZİLERİ

1971 – Feride
1971 – Saraylar Meleği
1972 – Tarkan: Altın Madalyon: Honoriya
1973 – Kurt Kapanı
1976 – Kime Niyet Kime Kısmet
1978 – Yara
1985 – Ayrılık Acısı
1987 – Tanrı Seni Korusun
1987 – Alnımdaki Bıçak Yarası
1987 – Küçüğüm
1991 – Kayıp Aranıyor
1996 – Başka İstanbul Yok (TV Dizisi)
1998 – Erguvan Yılları
2002 – Pembe Patikler: Hadiye Yenge
2003 – Hayat Bilgisi: Pakize
2005 – Davetsiz Misafir: Kehribar
2006 – Dünyayı Kurtaran Adamın Oğlu
2006 – Sevda Çiçeği: Nazan Anne
2007 – Çılgın Dersane

SUNDUĞU TV PROGRAMLARI

Lezzete Yolculuk
Miş Muş Lütfen Bu Konuya Girmeyelim
Dobra Dobra
Konuşa Konuşa
Lezzet Yolculuğu
Pakize Suda İle Gece Yarısı
Pakizeli Günler
Türkiye Konuşuyo

Ayrıca Pakize Suda, bir dönem Habertürk Gazetesi'nde köşe yazarlığı da yapmıştı...

Fotoğraflar: Depo Photos, AHT, AA, HT Magazin, İHA

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Kylie Jenner paylaşımına yorum yağdı! Beğenenler arasında ünlü isimler de var
MAGAZİN Kylie Jenner paylaşımına yorum yağdı! Beğenenler ...
Hayal Köseoğlu yeni imajıyla herkesi şoke etti! Takipçileri 'dilim tutuldu' yorumunda bulundu!
MAGAZİN Yeni imajını sosyal medyadan paylaştı...
Yasak Elma'nın yıldızı pozlarıyla gönülleri fethetti! Sevda Erginci'nin fotoğraflarına beğeni yağdı!
MAGAZİN Yasak Elma'nın yıldızı pozlarıyla gönülleri fethetti!
SİSAY: Şükranlarımızı sunarız
MAGAZİN ‘Şükranlarımızı sunarız”
'49' filminin afişi yayınlandı
MAGAZİN '49'un afişi yayınlandı
Fotoşoplu paylaşımıyla çok konuşulmuştu: Deniz Seki balkon pozuyla sosyal medya gündemine geldi! Ünlü şarkıcının paylaşımına yorum yağdı!
MAGAZİN Deniz Seki'den balkon pozu!
Sıcak Kafa dizisinin başrolü siyah etekli pozlarıyla dikkat çekti! Hazal Subaşı'nın gönderilerine ünlüler akın etti!
MAGAZİN Hazal Subaşı'nın gönderilerine ünlüler akın etti!
Sarper Özsan yaşamını yitirdi! 1 Mayıs Marşı'nın söz yazarı ve bestecisiydi - Magazin haberleri
MAGAZİN Yaşamını yitirdi
Belçim Bilgin, 'Fate' ile 'Roza' setinde - Magazin haberleri
MAGAZİN Belçim Bilgin 'Fate' ile 'Roza' setinde
Gülşen'in ikinci duruşması ertelendi! 250 bin TL'yi geri istedi... - Magazin haberleri
MAGAZİN 250 bin TL'yi geri istedi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.