'Piyasa faizlerinin de tek haneli seviyelere inmesini bekliyoruz'

HABERTURK.COM

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faizi tek haneye indiren kararını değerlendirdi. Önümüzdeki dönemde piyasa faizlerinin de tek haneli seviyelere inmesini beklediğini kaydetti.

Nebati twitter hesabından yaptığı paylaşımda politika-kredi faiz makasının kademeli biçimde kapandığını kaydetti . ''Bu sayede önümüzdeki dönemde piyasa faizlerinin de benzer biçimde tek haneli seviyelere inmesini bekliyoruz. Böylece, tüm dünyada resesyon endişelerinin arttığı bir dönemde Türkiye ekonomisi yoluna güçlü bir şekilde devam edecek; Türkiye ekonomisi Model’in sacayakları üzerinde yükselmesini sürdürecektir.'' ifadelerini kullandı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu faizi beklendiği gibi 150 baz puan indirerek yüzde 9'a düşürdü. Böylece 26 aylık aranın ardından tek haneli faize dönüldü. Faiz indirim döngüsünün sonlandırılmasına karar verildiği kaydedildi. Değerlendirme süreçleri tamamlanan kredi, teminat ve likidite politika adımlarının para politikası aktarım mekanizmasının etkinliğinin güçlendirilmesi için kullanılmaya devam edileceği belirtildi

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ 24 saat 24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

SON DAKİKA HABERLERİ için ayrıca HABERTURK.COM uygulamasını,

App Store

Google Play

Twitter hesabımızı takip edebilirsiniz.