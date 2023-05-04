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Son dakika haberi Serie A'da şampiyon 33 yıl aradan sonra Napoli!

Serie A 33. hafta maçında Napoli, deplasmanda Udinese ile 1-1 berabere kaldı ve bitime 5 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti

Son dakika haberi Serie A'da şampiyon 33 yıl aradan sonra Napoli!
HABERTURK.COM

Serie A'nın 33. haftasına lider Napoli, deplasmanda Udinese ile karşılaştı.

Dacia Arena'da oynanan mücadelenin ilk yarısı 13. dakikada Lovric'in golüyle 1-0 Udinese üstünlüğüyle geçildi. İkinci yarının 52. dakikasında sahneye çıkan Osimhen, skora denge getirdi.

Bu 1 puan Napoli'ye yetti ve Luciano Spaletti'nin çalıştırdığı mavi-beyazlılar ligde 33 yıllık aranın ardından mutlu sona ulaştı.

Ligin bir sonraki haftasında Napoli, Fiorentina ile karşılaşacak. Udinese ise Sampdoria ile oynayacak.

ÜÇÜNCÜ ŞAMPİYONLUK

Napoli daha önce Diego Maradona önderliğinde 1986-87 ve 1989-90 sezonlarında 'Scudetto'nun sahibi olmayı başarmıştı.

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