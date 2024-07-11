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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Son dakika haberi Süper Kupa'nın tarihi ve yeri açıklandı! - Galatasaray Haberleri

        Son dakika haberi Süper Kupa'nın tarihi ve yeri açıklandı!

        Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak Süper Kupa maçının 3 Ağustos saat 20.45'te Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılacağını açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.07.2024 - 19:28 Güncelleme: 11.07.2024 - 19:28
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        Süper Kupa'nın tarihi ve yeri açıklandı!
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        Süper Lig şampiyona Galatasaray ile Türkiye Kupası şampiyonu Beşiktaş arasındaki Süper Kupa maçının tarihi ve yeri belli oldu.

        Sarı-kırmızılılar ile siyah-beyazlılar, 3 Ağustos'ta Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

        TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        "Trendyol Süper Lig Şampiyonu Galatasaray A.Ş. ile Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Beşiktaş A.Ş. arasında oynanacak olan Turkcell Süper Kupa müsabakası, 3 Ağustos Cumartesi günü saat 20.45'te Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacaktır."

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