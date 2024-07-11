Son dakika haberi Süper Kupa'nın tarihi ve yeri açıklandı!
Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak Süper Kupa maçının 3 Ağustos saat 20.45'te Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılacağını açıkladı.
Süper Lig şampiyona Galatasaray ile Türkiye Kupası şampiyonu Beşiktaş arasındaki Süper Kupa maçının tarihi ve yeri belli oldu.
Sarı-kırmızılılar ile siyah-beyazlılar, 3 Ağustos'ta Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya gelecek.
TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Trendyol Süper Lig Şampiyonu Galatasaray A.Ş. ile Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Beşiktaş A.Ş. arasında oynanacak olan Turkcell Süper Kupa müsabakası, 3 Ağustos Cumartesi günü saat 20.45'te Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacaktır."