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Son dakika haberi TCMB enflasyon tahminlerini değiştirmedi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yılın ikinci enflasyon raporunu açıkladı. Banka 2023 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 22.3; 2023 tahminini ise yüzde 8.8 seviyesinde tuttu

TCMB enflasyon tahminlerini değiştirmedi
HABERTURK.COM

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yılın ikinci enflasyon raporunda da enflasyon tahminlerini değiştirmedi. Enflasyon Raporu’nun sunumunu Ankara’da gerçekleştiren TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu, enflasyon tahminlerini 2023 yıl sonu için yüzde 22,3, 2024 yıl sonu için yüzde 8,8 seviyesinde tuttuklarını açıkladı.

Kavcıoğlu, enflasyonun hız kestiğini, bunda kur istikrarı, beklentilerdeki iyileşme ve emtia fiyatlarında yaşanan düşüşün etkili olduğunu belirtti.

Banka, 2023 yıl sonu gıda enflasyonu tahminini yüzde 22’den yüzde 27.9’a yükseltti. 2023 ortalama ham petrol fiyatı varsayımı ise 80,8 dolardan 78.1 dolara geriledi.

Enerji fiyatlarındaki düşüşün tahminler belirlenirken dikkate alındığını söyleyen Kavcıoğlu, yılın kalan kısmında yurt içi gıda fiyatlarının yurt dışı fiyatlarla daha uyumlu seyredeceği beklentisini de tahminlerine yansıttıklarını ifade etti

Kavcıoğlu’nun öne çıkan diğer bazı açıklamaları şunlar oldu:

Enflasyon üzerindeki maliyet baskıları son dönemde büyük ölçüde ortadan kalkmıştır. Türk bankacılık sektörü uyguladığımız bütüncül stratejinin desteğiyle güvenli ve sağlam görünümünü sürdürmektedir.

Yüksek frekanslı veriler gerek ülke ekonomisinde gerekse afet bölgesindeki toparlanmanın hızlı bir şekilde gerçekleştiğini göstermektedir. 2023 yılının geri kalanı cari dengelenmenin güçlendiği bir dönem olacaktır.

Liralaşma stratejisi kararlı şekilde uygulanmaya devam edecektir. Uyguladığımız politikalar enflasyonu düşürme gücüne sahip. Liralaşma adımlarımız ve çeşitlendirilmiş rezerv yönetimimiz sonucunda rezervlerimizin dayanıklılığını önemli ölçüde yükselttik. Döviz piyasalarındaki oynaklıkların azalmasında da önemli bir çıpa vazifesi gören güçlü rezerv yapımızı koruyacağız.

Kavcıoğlu, ilerleyen dönemde toplantılarının İstanbul’da, Merkez Bankası’nın Finans Merkezi’ndeki binasında gerçekleştirileceğini söyledi.

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