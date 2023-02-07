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Son dakika haberi TFF'den açıklama! Süper Lig maçları 17 Şubat'a kadar ertelendi

TFF, yaşanan deprem felaketi nedeniyle 07.02.2023 ve 12.02.2023 tarihleri arasında oynanması planlanan tüm profesyonel ve amatör müsabakaların ertelendiğini açıkladı. Süper Lig'in 17 Şubat'tan itibaren yeniden başlayacağı belirtildi.

Son dakika haberi TFF'den açıklama! Süper Lig maçları 17 Şubat'a kadar ertelendi
HABERTURK.COM

Türkiye Futbol Federasyonu, tüm liglerde futbol karşılaşmalarının 1 hafta kaydırıldığını açıkladı.

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

6 Şubat 2023 tarihinde ülkemizde meydana gelen depremler sebebiyle Cumhurbaşkanlığı kararıyla yedi gün süreyle millî yas ilan edilmiştir. Söz konusu depremler sonucu ne yazık ki büyük can kayıpları yaşadık.

Birçok yaralımız ve hala enkaz altında kurtarılmayı bekleyen birçok vatandaşımız mevcut.

Bu sebeplerle, tüm ülkemizi derin bir üzüntüye boğan bu deprem felaketinin ardından 07.02.2023 ve 12.02.2023 tarihleri arasında oynanması planlanan tüm profesyonel ve amatör müsabakalar Federasyonumuz tarafından ertelenmiştir.

10-11-12-13 Şubat tarihlerinde Spor Toto Süper Lig, Spor Toto 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Ligde oynanması gereken tüm profesyonel müsabakalar 17-18-19-20 Şubat tarihlerinde oynanacaktır. Sonraki haftalar buna göre planlanacaktır.

Spor Toto Süper Ligin 23. haftasında 6 Şubat Pazartesi günü oynanması gerekirken ertelenen Hangikredi Ümraniyespor – Adana Demirspor, Bitexen Giresunspor – Yukatel Kayserispor ve Fenerbahçe – Arabam.com Konyaspor müsabakalarının 21-22-23 Şubat tarihlerinde oynanması planlanmaktadır.

Spor Toto 1. Ligin 23. haftasında 6 Şubat Pazartesi günü oynanması gerekirken ertelenen Eyüpspor – Bodrumspor müsabakasının 7-8-9 Mart tarihlerinden birinde oynanması planlanmaktadır. Buna istinaden bu takımlarımızın 27. hafta müsabakaları yeniden düzenlenecektir.

TFF 2. Ligin 24. haftasında 8 Şubat Çarşamba günü oynanması gerekirken ertelenen müsabakalar 1 Mart Çarşamba günü oynanacaktır. Buna istinaden TFF 2. Ligin 26. ve 27. hafta müsabakaları yeniden planlanacaktır.

Erteleme maçları sebebiyle Spor Toto Süper Ligin 24. ve 25. hafta müsabakaları ile Spor Toto 1. Ligin 27. hafta müsabakaları yeniden planlanacaktır.

Liglere ilişkin diğer düzenlemeler ve netleşen tarihler daha sonra ilan edilecektir.

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