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        Haberler Futbol TFF, Süper Kupa'nın oynanacağı tarihi açıkladı! - Futbol Haberleri

        TFF, Süper Kupa'nın oynanacağı tarihi açıkladı!

        TFF, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak Süper Kupa maçının 2023-2024 sezonunun devre arasında oynanacağını açıkladı

        Habertürk
        Giriş: 24.07.2023 - 18:18
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        Süper Kupa'nın oynanacağı tarih açıklandı!
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        TFF, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak Süper Kupa maçının 2023-2024 sezonunun devre arasında oynanacağını duyurdu.

        TFF'den yapılan açıklamada, "2022-2023 Sezonu Spor Toto Süper Lig Şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Fenerbahçe arasında oynanacak olan TFF Süper Kupa müsabakası 2023-2024 sezonu devre arasında oynanacaktır.

        UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi Eleme Müsabakaları ardışık haftalarda oynanmaktadır. Bu sebeple, Galatasaray kulübümüzün maçlarının Salı/Çarşamba günü, Fenerbahçe kulübümüzün ise maçlarının Perşembe günü oynayacak olmasından dolayı, TFF Süper Kupa müsabakasının sezon öncesinde oynatılması, uygun dinlenme günü sağlanamamasından dolayı mümkün olamamaktadır. Tüm bu nedenler dikkate alınarak, TFF Süper Kupa müsabakasının devre arasında oynatılmasına karar verilmiştir. Müsabakanın oynanacağı stadyum ve tarih netleştiğinde kamuoyu ile paylaşılacaktır." ifadeleri kullanıldı.

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