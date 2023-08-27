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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Ticaret Bakanlığı'ndan gizli fiyat artışı yapan firmalara uyarı - İş-Yaşam Haberleri

        Son dakika haberi Ticaret Bakanlığı'ndan gizli fiyat artışı yapan firmalara uyarı

        Ticaret Bakanlığı, gizli fiyat artışı yapan firmalara uyarıda bulundu. Gramaj, adet ve ambalaj değişiklikleriyle fiyat artışı yapan firmalar denetlenecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.08.2023 - 10:24 Güncelleme: 27.08.2023 - 10:24
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        Ticaret Bakanlığı'ndan gizli fiyat artışı yapan firmalara uyarı
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        Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı sosyal medya hesabı üzerinden gizli fiyat artışları ile ilgili paylaştığı uyarı metninde, "Yapılan gizli fiyat artışı durumunun, ilgili düzenlemelerde konuya ilişkin olarak 'Tüketicilere sunulan bir malda birim fiyatını farklılaştıracak şekilde, adet, uzunluk, ağırlık, alan, hacim öçlüleri ve benzeri unsurlarından birinde değişiklik yapılmasına rağmen, değişiklik yapılmadığı izlenimi uyandıran yanıltıcı ambalaj uygulamaları' hükmü kapsamında olduğu açık bir şekilde görülmektedir" ifadelerine yer verildi.

        ÜLKE GENELİNDE İNCELEME VE DENETİMLER GERÇEKLEŞTİRİLECEK

        Açıklamanın devamında, "Söz konusu haksız ticari uygulamanın önüne geçilmesi ve tüketici mağduriyetinin önlenmesi amacıyla ülke genelinde inceleme ve denetimlerin gerçekleştirilerek, düzenlemeye aykırı niketikte gramaj/hacim değişikliğiyle satışa sunulan ve söz konusu ölçü birimi değişikliğine karşın satış fiyatında bu yönde değişiklik yapılmayan ürünlerin tespit edilip tutanağa bağlanması ve ispata yönelik bilgi ve belgelerin eklenerek Reklam Kurulunca değerlendirilmek üzere gönderilmesi hususunda 81 Ticaret İl Müdürlüğümüz talimatlandırılmıştır" şeklinde sözler yer aldı.

        Bununla birlikte açıklamada haksız ticari uygulamalara idari para cezaları da uygulanacağı vurgulandı.

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