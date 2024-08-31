Son dakika haberi Trabzonspor'da Abdullah Avcı dönemi resmen sona erdi!

Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı ile karşılıklı anlaşmaya varılarak yolların ayrıldığını açıkladı.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, "Şirketimiz ile profesyonel futbol takımı teknik direktörümüz Abdullah Mucib Avcı arasındaki 30.06.2025 bitiş tarihli teknik adam sözleşmesi yapılan görüşmeler neticesinde karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan anlaşmaya göre, Sayın Avcı sözleşme kapsamındaki alacaklarının yarısından feragat etmiştir." ifadelerine yer verildi.