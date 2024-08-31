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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Son dakika haberi Trabzonspor'da Abdullah Avcı dönemi resmen sona erdi! - Trabzonspor Haberleri

        Son dakika haberi Trabzonspor'da Abdullah Avcı dönemi resmen sona erdi!

        Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı'nın sözleşmesinin karşılıklı anlaşmaya varılarak feshedildiğini açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.08.2024 - 18:41 Güncelleme: 31.08.2024 - 18:52
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        Trabzonspor'da Avcı dönemi resmen sona erdi!
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        Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı ile karşılıklı anlaşmaya varılarak yolların ayrıldığını açıkladı.

        Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, "Şirketimiz ile profesyonel futbol takımı teknik direktörümüz Abdullah Mucib Avcı arasındaki 30.06.2025 bitiş tarihli teknik adam sözleşmesi yapılan görüşmeler neticesinde karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan anlaşmaya göre, Sayın Avcı sözleşme kapsamındaki alacaklarının yarısından feragat etmiştir." ifadelerine yer verildi.

        "TEŞEKKÜRLER ABDULLAH AVCI"

        Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan "Teşekkürler Abdullah Avcı" başlıklı açıklamada ise şunlar kaydedildi:

        "Şampiyon teknik direktörümüz Abdullah Avcı ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırma kararı almış bulunuyoruz. Sayın Avcı'ya kulübümüze verdiği hizmetler için teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz."

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