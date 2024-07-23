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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Tüketici Güven Endeksi temmuzda 75,9 oldu - İş-Yaşam Haberleri

        Tüketici Güven Endeksi temmuzda 75,9 oldu

        TÜİK'in açıkladığı verilere göre tüketici güven endeksi, Haziran ayında 78,3 iken Temmuz ayında yüzde 3,1 oranında azalarak 75,9 oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.07.2024 - 10:21 Güncelleme: 23.07.2024 - 10:24
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        Tüketici Güven Endeksi temmuzda 75,9 oldu
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        Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, Haziran ayında 78,3 iken Temmuz ayında %3,1 oranında azalarak 75,9 oldu.

        Endeks Haziran'da 78,3’den 75,9'e düştü. Gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi 63,8'den 60,4'e gerilerken gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi ise 70,8'e düştü.

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