Tüketici Güven Endeksi temmuzda 75,9 oldu
TÜİK'in açıkladığı verilere göre tüketici güven endeksi, Haziran ayında 78,3 iken Temmuz ayında yüzde 3,1 oranında azalarak 75,9 oldu
Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, Haziran ayında 78,3 iken Temmuz ayında %3,1 oranında azalarak 75,9 oldu.
Endeks Haziran'da 78,3’den 75,9'e düştü. Gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi 63,8'den 60,4'e gerilerken gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi ise 70,8'e düştü.