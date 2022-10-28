Türk derbisinde zafer Fenerbahçe'nin

SALON: Sinan Erdem HAKEMLER: Sasa Pukl, Emilio Perez, Fernando Rocha ANADOLU EFES: Doğuş Balbay 6, Bryant 12, Erten Gazi 2, Clyburn 8, Egehan Arna, Buğrahan Tuncer, Pleiss 5, Micic 19, M'Baye 14, Polonara 2, Zizic 6, Dunston 5 FENERBAHÇE BEKO: Motley 11, Metecan Birsen, Wilbekin 25, Edwards 10, Melih Mahmutoğlu, Hayes-Davis 7, Pierre, Jekiri 4, Guduric 19, Booker 8, Calathes 4 1'İNCİ PERİYOT: 27-26 İLK YARI: 44-49 3'ÜNCÜ PERİYOT: 62-71 Turkish Airlines EuroLeague'in 5'inci haftasında oynanan Türk derbisinde Fenerbahçe Beko, deplasmanda Anadolu Efes'i 88-79 mağlup etti. Bu sonuçla 5'te 5 yapan Fenerbahçe Beko, EuroLeague'de ilk 5 hafta sonunda namağlup tek takım olarak liderlik koltuğuna oturdu. Anadolu Efes ise 3'üncü mağlubiyetini aldı.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan müsabakaya Ergin Ataman başantrenörlüğündeki ev sahibi ekip; Micic, Bryant, Clyburn, M'Baye ve Zizic ilk beşiyle başladı. Dimitris Itoudis başantrenörlüğündeki deplasman ekibi ise Calathes, Wilbekin, Pierre, Hayes-Davis ve Motley ilk beşiyle parkeye çıktı. Karşılıklı sayılarla başlayan karşılaşmada ilk periyot, 27-26 Anadolu Efes'in üstünlüğü ile geçildi. İlk yarıda Wilbekin'in 16, Guduric'in 14 sayıyla katkı verdiği Fenerbahçe Beko, ikinci periyotta vites yükseltti ve soyunma odasına 49-44 önde gitti. Üçüncü periyotta oyun ve skor üstünlüğünü rakibine kaptırmayan ve üçlük isabet yüzdesini düşürmeyen Fenerbahçe Beko, maçın final periyoduna 9 sayı farkla önde girdi: 62-71. Son periyotta da üstünlüğü rakibine bırakmayan Fenerbahçe Beko, Türk derbisinde kazanan taraf oldu: 79-88