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        Haberler Spor Futbol 1. Lig Bodrumspor Ümraniyespor kazanmayı unuttu - Futbol Haberleri

        Ümraniyespor kazanmayı unuttu

        Trendyol 1. Lig'de 21. haftasında Ümraniyespor sahasında Bodrum FK'ya 2-1 mağlup oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.02.2024 - 16:12 Güncelleme: 03.02.2024 - 16:14
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        Ümraniyespor kazanmayı unuttu
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        Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı'nda oynanan maçta konuk takımın gollerini Burak Çoban ve Gökdeniz Bayrakdar kaydetti. Ev sahibi takımın tek golü Emre Kaplan'dan geldi.

        2-1 mağlup olan Ümraniyespor'un galibiyet hasreti 4 maça çıktı ve 24 puanda kaldı. İlk iki mücadelesi veren Bodrum FK ise puanını 38'e yükseltti.

        Ümraniyespor: 1 - Bodrum FK: 2

        Stat: Ümraniye Belediyesi Şehir

        Hakemler: Adnan Deniz Kayatepe, Kemal Elmas, Barış Çiçeksoyu

        Ümraniyespor: Übeyd Adıyaman, Popov, Cavare, Glumac, Hasan Ayaroğlu, Serkan Göksu, Cofie (Dk. 62 Atalay Babacan), İlhami Nas (Dk. 62 Muhammed Mert), Uğur Kaan Yıldız, Emre Demir (Dk. 46 Bouali-Dk. 88 Emre Kaplan), Melih Okutan (Dk. 75 Onur Ayık)

        Bodrum FK: Bahri Can Tosun, Üzeyir Ergün, Süleyman Özdamar (Dk. 84 Tunahan Akpınar), Furkan Apaydın, Ali Aytemur, Erkan Değişmez (Dk. 46 Ahmet Aslan), Gökdeniz Bayrakdar (Dk. 76 Brazao), Musah Muhammed, Samet Yalçın, Burak Çoban (Dk. 83 Imeri), Osman Haqi (Dk. 59 Celal Dumanlı)

        Goller: Dk. 10 Burak Çoban, Dk. 64 Gökdeniz Bayrakdar (Bodrum FK), Dk. 90+6 Emre Kaplan (Ümraniyespor)

        Sarı kartlar: Dk. 48 Bouali, Dk. 51 Serkan Göksu, Dk. 90+4 Hasan Ayaroğlu (Ümraniyespor), Dk. 74 Kenan Özer (Yedek kulübesinde), Dk. 79 Ahmet Aslan (Bodrum FK)

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