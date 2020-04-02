Bakan Varank'tan aşı ve ilaç açıklaması

AA

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "COVID-19 Türkiye Platformu" koordinasyonunda gerçekleştirilen Aşı ve İlaç Geliştirme Sanal Konferansı'na katıldı. Bakan Varank, "Zorunlu hallerin bazı süreçleri hızlandırdığını gördük. Bunun başında da dijitalleşme geliyor. Her alanda dijitalleşmenin nimetlerinden yararlandığımız zorunlu da olsa bir çok alanın dijitalleştiği bir süreçten geçiyoruz. İşte bugün bu toplantıyı da dijital ortamda, sanal ortamda gerçekleştiriyoruz.Virüs dünya piyasalarını alt üst etmenin ve küresel ekonomiyi resesyona sokmanın yanında kurulu ekonomik düzene ilişkin prensipleri de tamamen değiştirmeye başladı" açıklamasında bulundu

Varank'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları;

- (Kovid-19) Ülkemizde aşı ve ilaç konusunda önemli yetkinlikler var. Çok hızlı netice alabileceğimiz yenilikçi yaklaşımlar belirlendi

- (Kovid-19 tedbirleri) Bu süreçte emekçilerimizin işini kaybetmemesi, hanelerin gelir seviyesinin korunması kırmızı çizgimiz.

- (Kovid-19'a yönelik çalışmalar) Gerekirse bakanlığımızın tüm kaynaklarını bu iş için kullanmamızın önünde hiçbir engel yok.

Sürecek...

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