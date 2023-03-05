Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında MKE Ankaragücü'nü 2-1 mağlup eden Beşiktaş, ligde 3 maç aradan sonra 3 puanla tanıştı.
Ara transfer döneminde Wout Weghorst'un ayrılışı sonrası yeniden Beşiktaş'a transfer olan Vincent Aboubakar, siyah-beyazlı takımdaki üçüncü döneminin ilk golünü MKE Ankaragücü karşısında attı.
Maçın 55. dakikada ceza sahasına girerek sert bir şutla topu ağlara gönderen Aboubakar; Kayserispor, Alanyaspor, Fatih Karagümrük ve Sivasspor maçlarında forma giymesine rağmen golle tanışamamıştı.
Kamerunlu oyuncu, attığı ilk golün ardından büyük bir sevinç yaşadı.
Öte yandan Beşiktaş, MKE Ankaragücü galibiyetiyle iç sahadaki yenilmezlik serisine devam etti.
YORUMLAR