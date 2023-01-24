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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberler: 16 yaşındaydı... Motosiklete biniyordu... Silahla öldürüldü!
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16 yaşındaydı... Motosiklete biniyordu... Silahla öldürüldü!

İstanbul Güngören'de, motosikletle seyir halinde olan 16 yaşındaki Zafer Elitok, uğradığı silahlı saldırıda öldü. Elitok'un vurulup düştüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Olayla ilgili bir kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Elitok'un cenazesinde gözyaşları sel oldu

Son dakika haberler: 16 yaşındaydı... Motosiklete biniyordu... Silahla öldürüldü!
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DHA

İstanbul'da olay, geçen pazar günü Güngören'de, saat 22.00 sıralarında Merkez Mahallesi, Atatürk Caddesi'nde meydana geldi.

MOTOSİKLETİYLE SEYİR HALİNDEYDİ

DHA'da yer alan habere göre güvenlik kamerasına yansıyan olayda, motosikletle seyir halinde olan 16 yaşındaki Zafer Elitok, silahlı saldırıya uğradı.

YERE YIĞILDI TEKME ATTILAR

Vurulduktan sonra motosikleti durduran Elitok, yere yığıldı. Koşarak gelen bir saldırgan yerde yatan Elitok'a tekme atarak uzaklaştı.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Elitok, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

BİR ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Zafer Elitok kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışmaları devam ederken, 1 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi.

"BAKTIM Kİ BİR ADAMLAR KANLAR İÇİNDE"

Olayın olduğu mahallede yaşayan İbrahim Demirel, "Akşam balkona çıktım, baktım bir adam yerde kanlar içinde. İki sefer ağzını açtı. Polis ve ambulans gelip, aldı götürdüler. Sonradan duydum ki ilerde vurmuşlar" dedi.

"AMA BENİM YEĞENİM 15 YAŞINDA"

Teyze Betül Yazal, "Yeğenim, Tozkoparan civarında, bir kavgaya karışmış. Yeğenimle bir grup arasında çatışma yaşanmış, motorla geçerken benim yeğenimi vurdular. Neden olduğunu şu anda bilmiyoruz. Soruşturuluyor şu an polisler tarafından. Yeğenim 15 yaşında, daha küçücük bir çocuk. Ne yapmış olabilir yani? Vurulacak kadar ve sırtından. Benim yeğenim öldü, ciğerimiz yandı, perişan olduk. Adalet istiyorum ben" diye konuştu.

"ÇOCUĞUMU VURMUŞLAR"

Babaanne Nuriye Elitok, "Akşam bize yemeğe çağırdım onları, annesini babasını. Daha sonra telefonla aradım cevap yok, meğerse çatışmaya girmiş. Çocuğumu vurmuşlar. Neden böyle yapıyorlar."

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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