16 yaşındaydı... Motosiklete biniyordu... Silahla öldürüldü!

"AMA BENİM YEĞENİM 15 YAŞINDA"

Teyze Betül Yazal, "Yeğenim, Tozkoparan civarında, bir kavgaya karışmış. Yeğenimle bir grup arasında çatışma yaşanmış, motorla geçerken benim yeğenimi vurdular. Neden olduğunu şu anda bilmiyoruz. Soruşturuluyor şu an polisler tarafından. Yeğenim 15 yaşında, daha küçücük bir çocuk. Ne yapmış olabilir yani? Vurulacak kadar ve sırtından. Benim yeğenim öldü, ciğerimiz yandı, perişan olduk. Adalet istiyorum ben" diye konuştu.