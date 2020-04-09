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Ağacı oymuştu! O kapıya soruşturma açıldı

Orman Genel Müdürlüğü'nce Samsun'un Ayvacık ilçesinde kayın ağacını oyup kapı yapan ve koronavirüse dikkat çekmek için açtığı kovuğa giren İlkay Gümüşsu (38) hakkında yasal işlem başlatıldı. İncelemede ağacın orman alanında bulunduğu tespit edildi. Gümüşsu'nun, ağacın 3'te 2'sini oyarak, çıkardığının tespit edildiği belirtildi

samsun ağacı kapı yaptı
DHA

Orman Genel Müdürlüğü'nce Ayvacık ilçesinde kayın ağacında açtığı kovuğa kapı yapıp, içine giren ve koronavirüse dikkat çekmek için viedo çeken İlkay Gümüşsu (38) hakkında yasal işlem başlatıldı. Gümüşsu'nun, ağacın 3'te 2'sini oyarak, çıkardığının tespit edildiği belirtildi.

 

Samsun'un Ayvacık ilçesine bağlı Fatih Mahallesi'nde yaşayan İlkay Gümüşsu, kayın ağacını oyup, kapı yaptı. Koronavirüse dikkat çekmek için içine girdiği ağaçta çektiği videoyu da sosyal medyada paylaştı. Gümüşsu, kovukta çektiği görüntüsünün "Korona gelsin de beni burada bulsun. Ağaçkakan gibi yuva yaptım buraya. Hey gidi korona erkek ister beni bulmaya, haydi iyi günler" notunu da ekledi.

AĞAÇ, ORMAN ALANINDA ÇIKTI

Sosyal medyada görüntülerin yayınlanmasının ardından Orman Genel Müdürlüğü ekipleri, harekete geçti. Kayın ağacının bulunduğu alanda incelemeler yapıldı. İnceleme sonucu ağacın orman sayılan alanda olduğu tespit edildi, yasal işlem başlatıldı. Orman Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, "Kayın ağacının 3'te 2'sinin oyularak çıkarıldığı için hayatiyetine zarar verildiği tespit edildiğinden ilgili şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı" denildi.

Yetkililer ayrıca ormanların usulsüzlüklere karşı 7 gün 24 saat korunduğunu belirterek, bu tarz olumsuz olaylarla karşılaşanların ihbarda bulunmaları halinde ekipler tarafından ivedilikle konunun incelendiğini ve usulsüzlük tespitinde ise yasal işlem başlatıldığını açıkladı.

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