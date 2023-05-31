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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberleri: Anne babalar dikkat! Karabük'te 2 yaşındali Alper 12. kattan düştü!
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Anne babalar dikkat! Alper 2 yaşındaydı! 12. kattan düştü!

Karabük'te bir apartmanın 12. katından düşen 2 yaşındaki Alper Sarıpınar, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Soruşturma başlatan polis ekipleri olay yerinde incelemede bulundu

Son dakika haberleri: Anne babalar dikkat! Karabük'te 2 yaşındali Alper 12. kattan düştü!
AA

Karabük'teki Yenişehir Mahallesi'nde bir sitede, 16 katlı apartmanın 12. katında oturan Sarıpınar Ailesi'nin 2 yaşındaki çocukları Alper, henüz belirlenemeyen nedenle beton zemine düştü.

DÜŞTÜĞÜNÜ FARK ETTİLER

AA'da yer alan habere göre çocuğun düştüğünü fark eden ailesi ve komşuları durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

HASTANEYE KALDIRILDI KURTARILAMADI

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

İNCELEMEDE BULUNULDU

Soruşturma başlatan polis ekipleri olay yerinde incelemede bulundu.

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