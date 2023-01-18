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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberler: Ayrı yaşadığı eşini 6 kez bıçaklamıştı! Pişkin savunma!
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Ayrı yaşadığı eşini 6 kez bıçaklamıştı! Pişkin savunma!

Bursa'da, 39 yaşındaki Yüce Can Yılmaz, bir süredir ayrı yaşadığı, 3 yıllık eşi 42 yaşındaki Kenan Yılmaz tarafından 6 yerinden bıçaklandı. Hastaneye kaldırılan 1 çocuk annesinin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Tutuklanan Yılmaz'ın, ilk ifadesinde, "Telefonla aradığımda, otelde erkek arkadaşıyla olduğunu söyledi. Çok sinirlendim. Eve çağırdım, geldiğinde de vurdum" dediği öğrenildi

Son dakika haberler: Ayrı yaşadığı eşini 6 kez bıçaklamıştı! Pişkin savunma!
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DHA

Bursa'da olay, Mudanya ilçesine bağlı Şükrüçavuş Mahallesi´nde meydana geldi. İddiaya göre Kenan Yılmaz (42), 3 yıl önce evlendiği Yüce Can Yılmaz´dan (39) 1 yıl önce ayrılma kararı aldı.

AYRI YAŞADIĞI EŞİNİ EVE ÇAĞIRDI

DHA'da yer alan habere göre ayrı yaşayan çift, dün konuşmak için Yüce Can Yılmaz´ın oturduğu evde bir araya geldi. Yemek sırasında tartışma çıkması üzerine Yüce Can Yılmaz, evden ayrıldı. Kenan Yılmaz, telefonla aradığı eşini eve geri çağırdı.

DARP ETTİKTEN SONRA BIÇAKLADI

Eve gelen kadınla eşi arasında devam eden tartışma, kavgaya dönüştü. Yılmaz, eşini darp ettikten sonra mutfaktan aldığı bıçakla yaraladı. Yüce Can Yılmaz, karın ve kalça bölgesinden aldığı 6 bıçak darbesi ile kanlar içinde kaldı.

KOCA OLAY YERİNDEN KAÇTI

Kenan Yılmaz eşini bırakarak kaçtı. Yüce Can Yılmaz´ın çığlıklarını duyan komşuların ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

SAĞLIK DURUMU CİDDİ

Sağlık ekibince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Yılmaz, ambulansla Mudanya Devlet Hastanesi´ne götürüldü ardından Bursa Şehir Hastanesi´ne sevk edildi. Yüce Can Yılmaz´ın sağlık durumunun kritik olduğu öğrenildi.

BARIŞMAK İÇİN EVİNE GİTMİŞ

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, kaçan Kenan Yılmaz'ı yakalamak için çalışma başlattı. Kısa sürede yakalanan Yılmaz, gözaltına alındı. Yılmaz´ın, ilk ifadesinde, eşiyle barışmak için evine gittiğini söylediği öğrenildi.

"ERKEK ARKADAŞIYLA OLDUĞUNU SÖYLEDİ"

Aralarında tartışma çıkması üzerine eşinin evden çıktığını belirten Yılmaz'ın, "Telefonla aradığımda otelde erkek arkadaşıyla olduğunu söyledi. Çok sinirlendim. Eve çağırdım, geldiğinde de vurdum" dediği öğrenildi.

TUTUKLANIP CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kenan Yılmaz, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan Yüce Can Yılmaz´ın Kenan Yılmaz ile ikinci evliliğini yaptığı, ilk eşinden 1 çocuğunun olduğu öğrenildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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