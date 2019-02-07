Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye İhracatçılar Meclisi toplantısında konuşuyor. Bakan Albayrak, konuşmasında "İki ülkenin ticari çatışması üçüncü ülke için fırsattır." dedi. Bakan Albayrak'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

- Bir fırsat dönemi olarak bu süreci okuyoruz. Biz ülkemizin üretim genç ve dinamik iş gücü maliyet ve pazar gibi özellikleri iyi değerlendirerek cazibe merkezlerinden yükselen yıldızı haline geleceğiz. Her tehdit bir fırsattır söylemine girdiğimizde iki ülkenin yaşadığı bir ticari çatışma üçüncü ülkeler için bir pazar fırsatı demektir.

- Son 5 senedir ertelemek zorunda kaldığımız yapısal sistemsel dönüşümleri hayata geçirme zamanı. Bugün sanayicilerimizin, KOBİ'lerimizin, ihracatçılarımızın sorunlarını biliyoruz. Mevcut bir akılla tüm sorunlara çözüm üretmeye devam ediyoruz devam edeceğiz.

- Şubat ayı, bankacılık likiditesinden ocak ayından daya iyi olacak. Şubat, Mart Nisan ve Mayıs aylarıyla birlikte reel sektörün likitide açısından çok rahatladığı bir döneme şahitlik edeceğiz.

Bankalarımız, BDDK, Bankalar Birliği ile görüşüyoruz. Korku ve kaygıların yaşandığı 2018'in son çeyreğindeki hava dağılmaya başladı. Tüm paydaşlarımızla çok daha etkin neticeler alacağız. Hayalperest polyannacı değiliz. Birileri felaket tellalığı yapıyor.

- İhracata ne dediler? Düşmeye başlayacak dediler; bu ezberler nasıl bozuluyor. 33 ülkeye 1 milyar doların üzerinde ihracat yapan ülke haline geldik. Bu tablo, yılın her geçen gününde daha da iyileşecek. Tüm kamu kurumları, bankalarımız finanasal mimari içindeki tüm paydaşlar, iş dünyası temsilcileri örgütlerimiz çok yoğun iletişim ve koordinasyon içerisinde hareket ediyoruz.

- Bahsettiğim yeni başarı hikayesi için bugün buradan çok güçlü motivasyon ve sinerjiyle buradan ayrılacağız. Zor bir dönemden geçiyoruz.

- Enflasyonla mücadelede arzu ettiğimiz düşüş sürecini gıda tarafı dışında net bir şekilde ortaya koyduk ve emin adımlarla ilerliyoruz. 2019 yılına da umutlu bir giriş yaptık. Son 20 yılın en yüksek tek ayı geldi gıdada. Gıda tarafının negatif etkisi olmasaydı enflasyon ocakta aylık yüzde -0,43, yıllık yüzde 18.85 olacaktı.

- Bununla ilgili gerekli tedbirler noktasında güçlü tutumumuzu özellikle gıda alanında atacağımız adımlarla daha da güçlendireceğiz. Fırsatçıların milletin sofrasına el uzatmasına izin vermeyeceğiz.

- Hâl yasasında profesyonel bir dönüşüm çok yakında başlayacak. Belediyelerimizle birlikte kaynağından sebze ve meyveleri alarak büyük şehirlerimizde maliyetinde vatandaşlarımıza sunacağımız adımları görmeye başlayacağız..

- Gıdada işleyiş için sahada olacağız. Seracılık da kamuda yer alacak. Ziraat Bankası yarın seracılık yatırımlarıyla ilgili paket açıklayacak. Ziraat Bankası düşük faizli, Hazine tarafından sübvanse edilen seracılık kredisi sunacak

- Yurt dışı borçlanma performansınız güçlü bir şekilde devam ediyor. Türkiye'nin risk primi 300'ü kırdı ama yeterli değil.

- Geçtiğimiz yıl yüzde 5,6 oranında gerçekleşen cari açığın milli gelire oranı da bu yıl, önümüzdeki ay muhtemelen netleşecek. Cari açık rakamı yeni ekonomi programında yüzde 4 civarında belirlediğimiz oranın çok çok altında gelecek

Ayrıntılar gelecek...