İHA

Hadımköy'de geçtiğimiz günlerde Muhammed Enes U., lüks minibüsündeki çakar tertibatını kullanarak aracı ile seyir halindeyken kendisine yol vermeyen Dadaş Aras’ın önünü kesmişti.

İHA'nın haberine göre, aracının önünü kestiği Dadaş Aras'ı yaşanan tartışmanın ardından sırtından bıçaklayan zanlı yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Polisteki sorgusunun ardından savcılığa ifade veren Muhammed Enes U., "Kasten öldürmeye teşebbüs etme", "Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" ve "Kara araçlarını alıkoyma" suçlarından tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan Muhammed Enes U.'nun emniyetteki ifadesi ortaya çıktı. Yapılan incelemelerde 6 suç kaydı olduğu öğrenilen zanlının emniyetteki sorgusunda, "Yol vermeyince onunla tartışmaya başladık. O daha sonra elindeki telefonla benim görüntümü kaydetmeye başladı. Ardından telefonu kapatıp bana saldırmaya başladı ve sonra bıçak çekti. Ben de onun elindeki bıçağı almaya çalıştım. O esnada boğuşurken onun bir yerleri kesildi. Ben bıçaklamadım" dedi.

"ARAÇTAKİ 30 BİN TL'Yİ KİM ALDI" SORUSU

Muhammed Enes U.’ya, Dadaş Aras'ın aracındaki 30 bin TL'yi aldığı yönündeki iddiaların sorulması üzerine de, parayı almadığı ve bilgisi olmadığını söylediği öğrenildi.