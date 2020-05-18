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Mart ayının başında Irak ve İran'da görülen çekirge sürülerinin tarım arazilerine zarar vermesinin ardından Birleşmiş Milletler (BM),Doğu Afrika ülkelerindeki çiftçilerin hayatını aylardır kabusa çeviren çöl çekirgesi sürülerinin yeniden etkisini artırabileceğini duyurdu. Birkaç gün sonra mart ayının ortasında ise, İran'dakine benzer çekirge, kış mevsimine rağmen Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde görüldü.

Çekirge, İran'ı istila eden ve tarım ürünlerine çok ciddi zarar veren çekirge türünden olduğu şüphesiyle, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne teslim edildi. Cansız halde bulunan çekirgenin, Tarım ve Orman Bakanlığı'na gönderilmesine karar verildi. Çekirgeler birkaç gün sonra ise Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde görüldü. Ardından Karabük'te ortaya çıkan binlerce çekirge belediye tarafından ilaçlanarak temizlendi. İran ve Irak'ı istila eden çekirgelerin gündemde olması dolayısıyla korkuya neden oldu.

BM VE FAO UYARDI

Nisan ayı başında açıklama yapan BM, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele etmeye çalışan Doğu Afrika ülkelerinin gelecek yağmur döneminde öncekilerin 20 katı büyüklükte bir çekirge istilasıyla karşılaşabileceğini bildirdi. Kalkınma için Tarımsal Araştırmalarda Uluslararası İşbirliği Örgütü (CIRAD) de, Batı Afrika’nın giderek büyüyen çekirge istilası tehdidi altında bulunduğunu duyurdu.

Uzmanlar çöl çekirgelerinin, iklim değişikliğinin tetiklediği elverişli üreme koşulları nedeniyle daha önce görülmemiş bir oranda büyüme yeteneğine sahip olduğunu açıkladı. Kenya, Etiyopya ve Somali'de insanların yaşamlarını mahfeden ve hali hazırda milyonlarca insanın gıda güvenliğini tahrip etmeye hazırlanan çöl çekirgeleri için Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO),dünyadaki en yıkıcı zararın olabileceğini açıkladı. Bir kilometrekarede yer alan 40-80 milyon çekirge, sadece bir günde 35 bin kişiye yetecek gıdayı tüketebiliyor. Çekirge sürüleri, her gün 150 kilometre yol katedebiliyor.

SİVEREK'TE KIRSALI KAPLADILAR

Nisan ayının son günlerinde çekirge bu sefer Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde birçok kırsal bölgeyi istila etti. Siverek'e bağlı Güldorgun, Ortaköy, Basyamca ve Bağlık mahallelerine ait meralarda ortaya çıkan çekirgelerin henüz yetişkin hale gelmedikleri belirtildi. Mahallelerde yaşayan vatandaşlar, yetkililerin bu duruma bir çözüm bulmalarını istedi. Aynı günlerde İran'ın Güney Horasan eyaletine bağlı Nehbendan ilçesi çekirge sürüleri tarafından istila edildi. Nisan sonunda ise, İran Bitki Koruma Kurumu Sözcüsü Seyyid Rıza Mir, Güney Horasan eyaletinin ardından ülkenin güneyindeki 6 eyalette daha çekirge sürüsüyle mücadele ettiklerini söyledi.

ÇEKİRGELERİN YENİ ADRESİ EGE OLDU

Mayıs ayı başında ise çekirgelerin görüldüğü bölge değişti. Bu sefer Ege Bölgesi'nde ortaya çıktılar. İzmir'in Tire ilçesindeki Akarca Ovası'nı istila eden çekirgeler, tüm mahsulleri yiyerek yok etmeye başladı. Çiftçilerin şikâyetleri üzerine çalışma başlatıldı. Çekirge, bir süre sonra dağ köylerinde görüldü.

YILANLAR MART'TA GÖRÜLMEYE BAŞLADI

Her yıl yaz aylarında görmeye alışık olduğumuz yılanlar bu yıl mart ayında uykudan uyandı. Eskişehir'in kırsal kesiminde insan hareketliliğinin azalması doğal hayattaki hayvanları daha özgür hale getirdi. Bu durum ve artan sıcaklıklar yüzünden yuvalarından çıkmaya başlayan yılanlar kırsal alanlarda daha fazla görülmeye başlandı. Son günlerde hava sıcaklıklarının mevsim normali üstünde seyretmesi ise yılanların şehir merkezine yakın bölgelerde görülmesine neden oldu. Bursa'da son 75 yılın en sıcak Mayıs ayı yaşanırken, İznik ilçesinde sıcaklarla birlikte yılanlar da ortaya çıkmaya başladı. Dükkanının önünde dev bir yılan gören vatandaş hayatının panik yaşadı.

DERİK'TE GÖRÜLEN YILANLAR KORKUTTU

Mardin'in Derik ilçesinde görülen onlarca yılan, mahalle sakinlerini korkuttu. Derik ilçesine bağlı kırsal Meşeli Mahallesi'nde, yağmurun ardından göl kenarında çok sayıda yılan ortaya çıktı. Mahallede yaşayanlar, göl kenarında gördükleri onlarca yılanı öldürdü. Mahalle sakinleri, yılanları gördüklerinde çok korktuklarını ifade ederek, can güvenlikleri için öldürdüklerini ifade etti. Yaban hayatı uzmanı Prof. Dr. Mustafa Sözen, daha önce de Mardin ve Hakkari'de sürü halinde yılanların görülmesine ilişkin, "Bu canlıların hepsi ülkemiz doğasının biyolojik zenginlikleridir. Hiçbirisi korkulacak bir şey veya yok edilmesi gereken bir düşman değildir" değerlendirmesinde bulundu.

YOZGAT'TA BİR KÖY SİNEK İSTİLASINA UĞRADI

Yozgat'ta merkeze bağlı Lök köyü sinek istilasına uğradı. Bir bulut şeklinde köyü ve ekili alanları kaplayan sarı ve siyah sinekler, vatandaşları endişelendirdi. Köyde bahçesini eken Atila Ertuğrul, bir anda küçük sineklerin köyü istila ettiğini ve çalışmakta zorlandıklarını söyledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19),çekirge istilası derken şimdi de sinek istilasına uğradıklarını ifade eden Ertuğrul, "Bu sineklerin ekili alanlara zarar verip vermediğini bilemiyoruz. Ziraat mühendislerine soracağız. İnşallah zarar vermiyorlardır" dedi. Tuncay İldiş de arazinin büyük bölümünü kapladığını belirterek "Sinekler 3-4 saattir bulut şeklinde arazi üzerinde, inşallah kısa sürede kaybolurlar" diye konuştu.

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