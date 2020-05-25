Emrah Doğru edogru@haberturk.com

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasında meydana gelen aşırı güç iddialarıyla ilgili Habertürk'e konuşan D.G.'nin yakınları ise dikkat çeken ifadeler kullandı.

D.G ‘nin dayısı Kazım Sarıca olay ile ilgili yapmış olduğu açıklamada şunları kaydetti:

"Olay dün dün bayram günü 66 yaşında sokağa çıkma izninde bahçede oturan ablama, polis arkadaşların emri vaki konuşması ile başladı. Hiçbir anlam veremediğimiz bir şekilde olay cereyan etti. Sanki karar merci hakim ve savcılarımız değil de bu polis arkadaşlar. Adli makamları kaldıralım o zaman herkes herkesi joplasın.

Kimseyi karalamak niyetinde değiliz. Polis arkadaşları hepsini bir kefeye koymuyoruz ama dün yaşananlar kesinlikle izahı olan bir durum değil. Halen 2 yeğeninim göz altında. Şikâyetçiyiz. Darp raporlarımız var. Öte yandan karşıda komşumuz görüntü alıyor. Onun evine girip camını çerçevesini kırıyorlar. Bakalım bekliyoruz. "

Emrah Doğru'nun haberine göre, konu ile ilgili Tekirdağ Valiliği de Açıklama Yaptı. Açıklamada, "24.05.2020 günü saat 15:30 sıralarında Çorlu İlçemiz Silahtarağa Mahallesi Selimiye Camii civarında sokağa çıkma yasağını ihlal eden vatandaşların olduğu ihbarı üzerine bir Ekip olay yerine intikal etmiş, olay yerinde bulunan iki şahıs görevli memurlara mukavemet göstererek linç etmekle tehdit etmişler, akabinde hakaretlerde bulunmaları üzerine şahıslar etkisiz hale getirilmiş, bir şahsın üzerindeki mandallı sustalı diye tabir edilen bıçak rızaen teslim alınmış, şahıslara sokağa çıkma yasağını ihlal ettiklerinden dolayı idari işlem yapılmıştır" denildi.

Valilik ayrıca, "Görevli Memura Mukavemetten konu ile ilgili nöbetçi Cumhuriyet Savcısı’na bilgi verilerek alınan talimatlar sonrasında Şüpheli şahıslar 25.05.2020 günü öğleden önce hazır edilecektir. Olayda aşırı güç kullandığı iddia edilen görevlilere işten el çektirilmiş ve haklarında Adli ve İdari soruşturma başlatılmıştır" ifadeleri kullanıldı.

GÖZALTINA ALINAN İKİ KİŞİ SERBEST BIRAKILDI

Öte yandan, "Görevli memura mukavemetten" gözaltına alınan iki zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından savcılığın talimatıyla serbest bırakıldı.

Müdahale sırasında aşırı güç kullandıkları iddia edilen görevliler, işten el çektirilerek haklarında adli ve idari soruşturma başlatıldı. Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri gerekçesiyle 3 kişiye 3 bin 180'er lira ceza uygulandı.

Olayda polisler tarafından darbedildiklerini öne süren 5 kişi, Çorlu Adliyesine suç duyurusunda bulundu.

Adliyeye gelen CHP Tekirdağ milletvekilleri İlhami Özcan Aygun ve Candan Yüceer de suç duyurusunda bulunan kişilere destek verdi.

BENZER BİR OLAY DA İSTANBUL'DA MEYDANA GELDİ

Tekirdağ'daki olaydan sonra benzer bir olay da İstanbul'da meydana geldi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında ülke genelinde sokağa çıkma kısıtlaması devam ederken, bir moto kuryenin uygulama noktasına hızlı bir şekilde girmesi üzerine, kurye ile polis arasında tartışma çıktı. Yaşanan arbededen sonra da polis memuru açığa alındı.

Konu ile ilgili de İstanbul il Emniyet Müdürlüğü Açıklama Yaptı. Açıklamada, “25.05.2020 tarihinde sosyal medyaya yansıyan Kadıköy'de Polis Şiddeti' başlıklı haberlere konu olayın 19.05.2020 tarihinde meydana geldiği, olayın kurye şahsın uygulama noktasına süratli giriş yapması akabinde uygulama noktasında görevli polis memurlarıyla tartışması sonucu yaşandığı anlaşılmıştır.

Olaya karışan polis memuru açığa alınmış, olayın ayrıntılarının soruşturulması amacıyla müfettiş talep edilerek gerekli idari işlemler başlatılmıştır." İfadeleri kullanıldı.

BAKANLIK AÇIKLAMA YAPTI

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı da, Tekirdağ'da meydana gelen olayla ilgili açıklamada bulundu.

Açıklamada, "Son günlerde sosyal medya hesaplarından çoğunlukla içeriği ve arkasındaki hadiseler teyit edilmeden, Emniyet Teşkilatımızı yıpratmaya yönelik bir takım video ve görseller paylaşılmakta" denilerek şu ifadeler kullanıldı:

"Emniyet Teşkilatımız, dünyadaki emsalleri içinde gerek kapasitesi ve gerekse kurum kültürü itibarıyla öne çıkan; terör, uyuşturucu, asayiş suçları başta olmak üzere, vatandaşlarımızın huzur ve güveni sağlamak için 7/24 görev yapan tam 175 yıllık bir kurumdur.

Üstlendiği pek çok görevde olduğu gibi Emniyet Teşkilatımız, dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgını sürecinde de fedakarca görev yapmış, 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının giderilmesi için oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grupları'nda görev alarak, vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının temin edilmesi noktasında canla başla çalışmışlardır.

Ancak; son dönemlerde doğruluğu ve yanlışlığı araştırılmadan gündeme getirilen bazı münferit olaylara ait birtakım video ve görseller sosyal medya hesaplarından paylaşılmakta, buradan oluşturulan olumsuz ve yanlış algı teşkilatımızın tüm çalışmaları genellenmekte, bu sayede polisimiz ve Emniyet Teşkilatımız, toplum nezdinde yıpratılmaya çalışılmaktadır.

Açıkça ifade etmek isteriz ki, 175 yıllık gurur abidesi bir teşkilat için bu ucuz ve yakışıksız nitelendirme asla kabul edilemez!

Bütün bunların yanı sıra İçişleri Bakanlığı, bünyesindeki tüm kolluk birimlerinin faaliyetlerinin insan hak ve hürriyetleri noktasından etkin şekilde denetlenebilmesi amacıyla, '6713 sayılı Kolluk Gözetim Komisyonu Kurulması Hakkında Kanun' uyarınca Bakanlığımız bünyesinde 'Kolluk Gözetim Komisyonu' kurulmuş ve 2019 yılında faaliyetine başlamıştır.

Söz konusu sistem, Avrupa Birliği standartlarına uygun olarak, kolluk şikâyet sisteminin daha etkili ve hızlı işlemesi ile saydamlık ve güvenilirliği geliştirmek üzere; Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı teşkilâtında görevli kolluk personelinin işlediği iddia edilen suçlarla veya disiplin cezasını gerektiren eylem, tutum veya davranışlarıyla ilgili olarak, idarî merciler tarafından yapılan ya da yapılması gereken iş ve işlemlerin merkezî bir ortamda kayıt altına alınması ve izlenmesi sağlanmaktadır.

Bu kapsamda; Kolluk Gözetim Komisyonu’na 15.05.2020 tarihi itibariyle ulaşan toplam 10.914 ihbar ve şikâyet başvurusu hakkında işlem yapılmıştır. Sosyal medyada paylaşılan bu tür münferit olaylar da komisyonumuzca değerlendirilmekte olup, sorumluları hakkında gerekli işlemler yapılmaktadır.

Ayrıca Emniyet personelimiz ile ilgili olarak; 2018 yılında 36.828, 2019 yılında 41.307, 2020 yılında 12.978 muhakkik-müfettiş görevlendirilmesi yapılmıştır. Muhakkik-müfettişlerce yapılan incelemeler ve değerlendirmeler neticesinde; 2018 yılında 14.575, 2019 yılında 15.949, 2020 yılında 4.058 disiplin işlemi kararı alınmıştır."

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