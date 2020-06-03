Bir yanı kar bir yanı bahar yaylada göçerlere soğuk engeli - AĞRI

DHA

Türkiye'nin 9'uncu Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in dünyaya geldiği ve anıt mezarının bulunduğu Isparta Atabey'e bağlı İslamköy'e, Şanlıurfa'dan tarım sektöründe çalışmak üzere mevsimlik işçi olarak gelen kişinin 'Covid-19' testi pozitif çıktı.

DHA'nın haberine göre, koronavirüs tespit edilen kişi, karantinaya alınırken, temasta bulunduğu belirlenen 11 kişi ise gözlem altına alındı. Köye giriş ve çıkışların kontrollü olarak yapıldığı ve filyasyon çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Isparta Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun bugün yapacağı toplantıda, konuyla ilgili karar almasının beklendiği kaydedildi.

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