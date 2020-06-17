DHA

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte sahte altın üreterek satanlara yönelik çalışma başlattı.

DHA'nın haberine göre ekipler, Şanlıurfa-Gaziantep kara yolunda plakası belirlenen bir otomobili durdurup, arama yaptı. Aramada değeriyle oynanmış ve sahte olarak basılmış 12 yarım ve 24 çeyrek altın ile 200 tam altın bulundu. Polis, otomobildeki şüphelinin ifadesi doğrultusunda kent merkezinde 2 iş yeri ve 1 eve daha baskın yaptı.

Ekiplerin yaptığı aramalarda ise sahte olduğu değerlendirilen yaklaşık 420 gram ağırlığında altın levha, 10 yarım, 1 çeyrek altın ve yaklaşık 35 gram eritme altın, hassas terazi, altın basımında kullanıldığı değerlendirilen 2 kalıp, hassas kalınlık ölçüm aleti, maşa, metal eritmekte kullanılan 5 hazne, pres, bükme, eritme ve tel astar makinesi, sabit mengene ile döküm ve imalatta kullanılan birçok malzeme ele geçirildi.

Operasyonda, biri meslekten ihraç edilen polis memuru olmak üzere 3 şüpheli gözaltına alındı. Olaya ilişkin soruşturma devam ediyor.