TEM'de ortalık karıştı! Çekiçle saldırdı!

İstanbul'da olay, dün, saat 15.00 sıralarında, TEM Otoyolu Sultanbeyli mevkiinde meydana geldi.
YOL VERME TARTIŞMASI ÇIKTI
DHA'da yer alan habere göre minivan araç sürücüsü ve TIR şoförü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.
ÇEKİÇLE TIR'IN FARLARINI KIRDILAR
Minivan araçtan inen sürücü ile yanındaki kişi, TIR şoförüne çekiçle saldırdı. Bununla da yetinmeyen ikili TIR'ın farlarını parçaladı.
OLAY KAMERAYA DA YANSIDI
Otobanın ortasında yaşanan kavga cep telefonu kamerası tarafından anbean kaydedildi.
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