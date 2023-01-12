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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberleri: Bursa'da feci ölüm! Emniyet şeridinde park halindeki TIR'a çarptı! Öne çıkan haberleri
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Yine aynı kaza! TIR emniyet şeridindeydi! Feci ölüm!

Duran TIR kazalarına bir yenisi daha eklendi. Bursa'da, emniyet şeridinde park halindeki TIR´a çarparak altına giren otomobilin sürücüsü M.V.Y., hayatını kaybetti. Hurdaya dönen araçta sıkışan M.V.Y.'nin cansız bedeni, itfaiye ekiplerince çıkarıldı

Son dakika haberleri: Bursa'da feci ölüm! Emniyet şeridinde park halindeki TIR'a çarptı! Öne çıkan haberleri
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DHA

Bursa'da kaza, saat 08.30 sıralarında, çevre yolu Kestel mevkiinde meydana geldi. Bursa'dan Ankara yönüne giden M.V.Y. yönetimindeki otomobil, E.B.'nin emniyet şeridine park ettiği TIR'a arkadan çarptı.

SÜRÜCÜ OTOMOBİLDE SIKIŞTI

DHA'da yer alan habere göre TIR'ın altına giren otomobil, hurdaya dönerken, sürücü M.V.Y. ise sıkıştı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarıyla bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Polisler, başka kaza olmaması için yol güvenliği sağlarken, sağlık ekibinin yaptığı kontrolde ise M.V.Y.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

İTFAİYE EKİPLERİNCE ÇIKARILDI

Araç içinde sıkışan M.V.Y.'nin cansız bedeni, savcı incelemesinin ardından itfaiye ekiplerince çıkarılarak, Bursa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

TIR şoförü E.B., ifadesi için polis merkezine götürülürken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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