İHA

Olay, 6 Nisan Pazartesi günü meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, KOAH hastası Hüseyin İncirbelen, arkadaşı Murat Çağlar’ın evinde fenalaşarak, yaşamını yitirdi.

İHA'nın haberine göre, İncirbelen’in öldükten sonra yapılan kovid-19 testi ise pozitif çıktı. İncirbelen’in Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde yaşayan ailesi ilk etapta cenazenin Kadirli’ye gönderilmesini istese de, bu durumun doğuracağı sıkıntılar nedeniyle Manavgat’ta defnedilmesine karar verildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nden gelen özel ekip, İncirbelen’in cenazesini Manavgat Devlet Hastanesi Morgundan alarak Kavaklı Mezarlığına getirdi. İncirbelen için ilk olarak 4 kişilik özel kıyafetli ekip tarafından cenaze namazı kılındı. İncirbelen’in cenazesi, cenaze namazının ardından daha önce korona virüsten yaşamını yitiren Recebiye Okur’un yanında hazırlanmış yaklaşık 3 metre derinliğindeki mezara tabut içerisinde konuldu.

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Mezarın doldurulmasının ardından görevliler üzerlerindeki kıyafetleri ve kullandıkları malzemeleri yakarak imha ederken, mezarlığa gelen dezenfekte ekibi önce araçları ve malzemeleri ardından da İncirbelen’in mezarıyla çevresini ilaçladı.

Diğer taraftan Hüseyin İncirbelen’in evinde öldüğü arkadaşı Murat Çağlar ile birlikte yaşadığı ağabeyi yapılan Covid-19 testinin ardından Manavgat Devlet Hastanesi’nde gözetim altına alındı. Yetkililer, Hüseyin İncirbelen’in temasta bulunduğu kişilere ulaştıklarını ve hepsine 14 günlük karantina tebliğini imzalatarak evden çıkmamaları konusunda uyarıda bulunduklarını belirtti.