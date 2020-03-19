Albayrak'a koronavirüs testi

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını konusunda Galatasaray'da bir gelişme yaşandı. İkinci başkan Abdurrahim Albayrak'a Çapa Tıp Fakültesi'nde koronavirüs testi yapıldı. 8 Mart'ta oynanan Sivasspor - Galatasaray maçının dönüşünde rahatsızlanan Albayrak'ın test sonucu negatif çıktı. Abdurrahim Albayrak'ın ateş ve öksürük probleminin bir kaç aydır devam ettiği öğrenildi.
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