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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Aracında yanmış cesedi bulunmuştu! İşte ölüm nedeni... - Rize haberleri
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Aracında yanmış cesedi bulunmuştu! İşte nedeni!

Rize'de, park halindeki otomobilinde yanmış cansız bedeni bulunan 55 yaşındaki Duran Kabaoğlu'nun, aniden fenalaşınca içtiği sigaranın elinden düşerek yangına neden olduğu, alevlerin sardığı aracında öldüğü ihtimali üzerinde duruldu

Son dakika: Aracında yanmış cesedi bulunmuştu! İşte ölüm nedeni... - Rize haberleri
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DHA

Rize'nin Kalkandere ilçesi Fındıklı köyünde, Duran Kabaoğlu'na (55) ait park halindeki otomobilde, dün akşam yangın çıktı.

GÖRENLER 112'YE HABER VERDİ

DHA'da yer alan habere göre kısa sürede alev topuna dönen aracı görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.

CANSIZ BEDENİ ARACIN İÇİNDE BULUNDU

İhbarla gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürüldü. Soğutma çalışmaları sırasında Duran Kabaoğlu'nun yanmış cesedi, aracın içinde bulundu.

KÖYÜNDE TOPRAĞA VERİLECEK

Savcılık incelemesi sonrası Kabaoğlu'nun cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Duran Kabaoğlu'nun cenazesinin, otopsi işlemlerinin ardından teslim alınıp, köyünde toprağa verileceği öğrenildi.

MÜZİK DİNLEYİP, SİGARA İÇİYORMUŞ

Duran Kabaoğlu'nun ölümüyle ilgili çalışma başlatan jandarma ekipleri, olay yerine yakın kişilerin ifadelerine başvurdu. İfade verenler, Kabaoğlu'nun evine yakın bölgede, park halindeki aracında müzik dinleyerek, sigara içtiğini gördüklerini söyledi.

SİGARA YANARKEN FENALAŞTI İDDİASI

Kabaoğlu'nun sigara yanarken fenalaştığı, elinden düşmesiyle otomobilde yangın çıktığı ihtimali üzerinde duruldu. Soruşturma sürüyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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