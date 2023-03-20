Cinayet zanlısı şarkıcı ve model Seçil Çiftçi'den mektup var!

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İstanbul Şişli’de, 2.5 ay önce eski erkek arkadaşı Semih Sevim’i öldüren ve cesedi babasıyla birlikte Sancaktepe’de ormanlık alana atan şarkıcı ve model Seçil Çiftçi’den açıklama geldi.

YAREN KORUCU'NUN ÖLÜMÜYLE ADI GÜNDEME GELDİ Yaren Korucu, 19 yaşında hayatını kaybetmişti. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun özel haberine göre, bu cinayetle gündeme gelen Seçil Çiftçi’nin ismi 2018’de intihar ettiği iddia edilen 19 yaşındaki Yaren Korucu’nun ölümüyle ilgili bir kez daha gündeme gelmişti. Çiftçi, Yaren Korucu’nun ölümüne ilişkin Habertürk'e açıklamada bulundu.

“BEN YUSUF İLE ARKADAŞLIK ETTİM” Şarkıcı ve model olan Seçil Çiftçi. Çiftçi gönderdiği açıklamada, intihar ettiği iddia edilen Yaren Korucu’nun ölümüyle ilgili bilgisinin olmadığını iddia etti. Çiftçi yazılı açıklamasında şunları söyledi: "Benimle ilgili gazeteye yansıyan haberler eksik ve gerçeği yansıtmamaktadır. Ben öldürüldüğü iddia edilen Yaren isimli kadını, hayatımda ne bir kere görmüşlüğüm ne de bir kere konuşmuşluğum vardır. Ben sadece olayda ismi geçen Yusuf isimli şahısla bir dönem arkadaşlık yaşadım. Kendi aralarında geçen hiçbir olayı arkadaşlığı veya ilişkiyi bilmemekteyim. Yusuf isimli kişi de bu konuda benimle herhangi bir şey kesinlikle paylaşmadı. Bu olayın dediğim kesinlikle gibi benimle alakası yoktur. Seçil Çiftçi, 13.03.2023”

YAZIŞMALARDAKİ ŞÜPHELER Olayla ilgili bilgisi olmadığını iddia eden Seçil Çiftçi’nin olay sonrası kendisiyle görüşen Yaren Korucu’nun ablası ile yaptığı Whatsapp yazışmaları ortaya çıktı. Yazışmalarda Yusuf’un olay günü kendisine tanıklık yapmasını istediğini belirterek, “Ben o gün Yusuf’la tüm gün beraberdim. Sinemaya gittik. Gezdik eğlendik sonra da eve geldik. Tüm gün benimleydi' dememi istediler” diyen Seçil Çiftçi, ardından Yusuf’un Yaren’in öldüğü gün bütün gün birlikte olmadıklarını Yusuf’un belli saatlerde kaybolduğunu iddia etti.

“PARAYI VERİRSENİZ BÜTÜN BİLDİKLERİMİ ANLATIRIM” Yaren Korucu'nun intihar ettiği iddia edilmişti. Olayda kullanılan ve Yusuf’un arkadaşlarından Zelal adlı kişiye ait olan silahın üzerinde parmak izi muhabbeti geçtiğini anlatan Çiftçi, ”Yemin ederim o kızın muhabbetinde bunların parmak izi var” diyor. Yaren Korucu’nun ablasından para isteyen Çiftçi attığı mesajda, “Valla dediğim gibi eğer yarın parayı verirseniz gidip bu belgeleri verip şikayet edeceğim. Yaren içinde bütün bildiklerimi anlatırım mahkemede” diyor.

“KORKUYORUM BANA DA AYNISINI YAPARLARSA” Seçil Çiftçi attığı mesajlardan birinde de, korktuğunu dile getiriyor. Dikkat çeken mesajda “Korkuyorum Gülşen abla. Parasını geç ben de Yaren gibi 20 yaşındayım. Ya bana da aynısını yaparlarsa ben ne yaparım” diyor.

YAZIŞMALAR DELİL OLARAK VERİLECEK Seçil Çiftçi’nin, Yaren Korucu cinayetiyle ilgili çok şey bildiğini iddia eden Korucu’nun ailesi, Yaren’in öldürüldüğünü iddia ediyor. İntihar olayında birçok soru işareti olduğunu ileri süren aile, dosyanın yeniden açılması için savcılığa başvuruda bulunacaklarını belirtti. Aile, Çiftçi’nin tüm bu yazışmalarını delil olarak savcılığa sunulacak.