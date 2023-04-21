Elbise, oyuncak bırakıp battaniye örttüler! Buruk bayram!

Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen Malatya'da, vefat edenlerin yakınları Ramazan Bayramı'nın arifesinde, Malatya Şehir Mezarlığı'na akın etti.
DUA EDİP GÖZYAŞI DÖKTÜLER
DHA'da yer alan habere göre vatandaşlar, mezar başlarında dua ederek, gözyaşı göktü.
OYUNCAKLAR, ELBİSELER MEZARLARINA BIRAKILDI
Depremde ölen bazı çocukların mezarlarının üzerine battaniye örtülürken, bayramlıkları mezar taşlarına giydirildi, en sevdikleri oyuncakları da mezarlarına bırakıldı.
"BU BAYRAM BURUK" DEDİLER
Vefat edenlerin yakınları, bu bayramın çok buruk geçtiğini, Malatya'da bayram havasının olmadığını söyledi.
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