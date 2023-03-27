Elbistan 7.6! 3 kişinin enkaz altında kaldığı an kamerada!

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi olan ikinci depreme, Dulkadiroğlu Caddesi'ndeki gelinlik mağazasında yakalananlar, büyük panik yaşadı.
DEPREM ANINDA 3 KİŞİ YERE DÜŞTÜ
DHA'da yer alan habere göre içeridekiler hızlıca dışarı çıkarken, kaçmaya çalışan 3 kişi yere düştü.
4 KATLI BİNA ÇÖKTÜ, ENKAZ ALTINDA KALDILAR
Bu sırada mağazanın bulunduğu 4 katlı bina çöktü, 3 kişi enkaz altında kaldı.
O AN KAMERAYA DA YANSIDI
Etrafı büyük bir toz bulutu kaplarken, 3 kişiyi vatandaşlar kurtardı.
Binanın yıkıldığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.
YORUMLAR