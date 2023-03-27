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Elbistan 7.6! 3 kişinin enkaz altında kaldığı an kamerada!

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesindeki ikinci depremde yıkılan 4 katlı binanın enkazında, gelinlik mağazasından kaçmaya çalışan 3 kişi kaldı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, 3 kişiyi vatandaşlar kurtardı

Son dakika haberleri: Elbistan 7.6! 3 kişinin enkaz altında kaldığı an kamerada!
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DHA

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi olan ikinci depreme, Dulkadiroğlu Caddesi'ndeki gelinlik mağazasında yakalananlar, büyük panik yaşadı.

DEPREM ANINDA 3 KİŞİ YERE DÜŞTÜ

DHA'da yer alan habere göre içeridekiler hızlıca dışarı çıkarken, kaçmaya çalışan 3 kişi yere düştü.

4 KATLI BİNA ÇÖKTÜ, ENKAZ ALTINDA KALDILAR

Bu sırada mağazanın bulunduğu 4 katlı bina çöktü, 3 kişi enkaz altında kaldı.

O AN KAMERAYA DA YANSIDI

Etrafı büyük bir toz bulutu kaplarken, 3 kişiyi vatandaşlar kurtardı.

Binanın yıkıldığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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