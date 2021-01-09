Endonezya'da yolcu uçağı düştü! 0:00 / 0:00

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Endonezya'da Sriwijaya Havayolları'na ait bir yolcu uçağıyla kalkıştan kısa süre sonra iletişimin kaybedildiği açıklandı.

Havayolu şirketi bir açıklama yapmadan önce uçuşla ilgili detaylı bilgi toplandığını belirten bir açıklama yayınladı.

Başkent Cakarta'dan kalkan uçağın Pontianak şehrine gitmek üzere havalandığı belirtildi. Boeing 737-500 tipi uçakla iletişim kesilmeden önce, uçağın 1 dakikadan kısa bir sürede 10 bin feet irtifa kaybettiği ifade edildi.

Endonezya medyasında yer alan haberlere göre, uçakta beşi çocuk, biri bebek olmak üzere mürettebat dahil 62 kişi bulunuyordu.

Uçağın denize düştüğünü açıklayan Endonezyalı yetkililer, uçağın enkazı olduklarını düşündükleri bir enkaza ulaştıklarını duyurdu.

Endonezya'da Lion Hava Yollarına ait "JT 610" sefer sayılı Boeing 737 Max 8 tipi uçak, 29 Ekim 2018'de Cakarta'dan Sumatra Adası'ndaki Pangkal Pinang şehrine gitmek üzere havalandıktan kısa süre sonra denize çakılmıştı. Söz konusu kazada, 189 kişi yaşamını yitirmişti.

UÇAĞIN DENİZE DÜŞTÜĞÜ BÖLGEDE KOT PANTOLON, METAL PARÇALAR VE KABLOLAR BULUNDU

Kompas gazetesinin haberinde, uçağın düştüğü bölgede Ulaştırma Bakanlığı'na ait bir tekneyle yapılan arama çalışmalarında, insana ait olduğu düşünülen parçalar ve petrol bulunduğu kaydedildi.

CNN Endonezya'nın bir güvenlik yetkilisine dayandırdığı haberinde de kaza bölgesinde kot pantolon ve metal parçaları ile kablolar bulunduğu belirtildi.

Endonezyalı yetkililer, uçağın düştüğü Laki ve Lancang Adası arasında geniş çaplı arama kurtarma çalışmalarının gece boyunca 11 gemiyle sürdürüleceği bilgisini paylaştı.