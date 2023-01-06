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Fenerbahçe'nin derbi 11'inde kimler olacak?

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'de bu hafta evinde Galatasaray ile oynayacağı derbinin hazırlıklarına devam ediyor. Sarı-lacivertli ekibin teknik direktörü Jorge Jesus, sahaya süreceği ilk 11'i şekillendirmeye başladı

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