Tartışmanın büyümesi üzerine E.K., Kaya'yı defalarca bıçakladı. Bıçak darbeleri ile yaralanan Kaya yere yığılırken E.K. olay yerinden koşarak Galata Köprüsü istikametine kaçtı. Saldırgan bir restorana girerek bir süre burada saklandıktan sonra uzaklaştı.

MÜDAHALELERE RAĞMEN CAN VERDİ

Tutuklanan Emrullah K.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra yaralı Kaya, Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahaleye rağmen Muhammed Kaya hayatını kaybetti.

GÜVENLİK KAMERALARI İNCELENDİ

Polis ekipleri çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Şüpheli kişinin koşarak olay yerinden kaçtığı ve bir süre bir restoranda beklediği ve Tarlabaşı'nda bir adrese girdiğini tespit etti.

KATİL ZANLISI TUTUKLANDI

Polis ekipleri eve yaptığı baskın ile gözaltına alınan E.K. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak ceza evine gönderildi.