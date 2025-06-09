Silahlı kavga kanlı bitti! Baba öldü, oğlu ağır yaralı!
Siirt'in Eruh ilçesinde, 2 grup arasında çıkan silahlı kavgada 72 yaşındaki Sait Koç hayatını kaybetti, 18 yaşındaki oğlu Emrah Koç ise ağır yaralandı. Jandarma ekipleri köyde güvenlik önlemi alırken, olaya ilişkin inceleme başlatıldı
Siirt'te olay, sabah saatlerinde, Eruh ilçesi Dönerdöver köyünde meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.
BABA İLE OĞLU YARALANDI
DHA'daki habere göre Sait Koç (72) ile oğlu Emrah Koç (18), yaralandı. İhbarla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
BABA OLAY YERİNDE CAN VERDİ
Ekiplerin kontrolünde, Sait Koç’un olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Ağır yaralanan Emrah Koç da sağlıkçıların ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı.
JANDARMA GÜVENLİK ÖNLEMİ ALDI
Sait Koç’un cenazesi ise otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri köyde güvenlik önlemi alırken, olaya ilişkin inceleme başlatıldı.
JANDARMAYA TESLİM OLDU
AA'daki habere göre olayın ardından kaçan zanlı H.S.S, jandarmaya teslim oldu.