Beşiktaş - Ankaragücü: Arda Kardeşler
Yeni Malatyaspor - Konyaspor: Cüneyt Çakır
Gaziantep FK - Trabzonspor: Halis Özkahya
Göztepe - Başakşehir: Ali Palabıyık
Fenerbahçe - Denizlispor: Zorbay Küçük
Kasımpaşa - Kayserispor: Hüseyin Göçek
Çaykur Rizespor - Alanyaspor: Ali Şansalan
Sivasspor - Galatasaray: Mete Kalkavan
Gençlerbirliği - Antalyaspor: Halil Umut Meler
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